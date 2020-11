MAIS DE 200 AGENTES TRÂNSITO ESTARÃO MOBILIZADOS NAS ELEIÇÕES 2020

13/11/20 - 11:30:43

No próximo domingo, 15, mais de 400 mil aracajuanos irão às urnas no primeiro turno das Eleições 2020. Trata-se de uma ocasião que eleva significativamente a circulação de pessoas e veículos pelas ruas e avenidas da cidade. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) traçou um esquema especial de trabalho para garantir mobilidade e segurança viária à população no dia da votação.

A partir de uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), a ‘Operação Eleições 2020’ da SMTT terá início no sábado, 14, véspera do pleito, quando as urnas eletrônicas serão transferidas dos depósitos do Tribunal até as seções eleitorais. Por isso, o trânsito será bloqueado nas imeadiações do TRE, no bairro Capucho, a partir das 14h do sábado. Apenas veículos credenciados terão acesso à área.

No domingo, 15, a via que dá acesso ao TRE continuará interditada até o fim da apuração dos votos. Já às 15h, o trecho da rua Itabaiana, nas imediações do Fórum Aloísio Abreu Lima, também será bloqueado para a circulação de veículos. Alguns locais de votação que concentram grande número de eleitores também terão pequenas interdições de trânsito, como o Colégio Estadual Jugurta Barreto, no bairro Santa Maria, o Centro Educacional Atlântico, na Atalaia, a Escola Estadual Leite Neto, no Grageru, a Escola Estadual Manoel Franco Freire, no Jabotiana, e a Escola Municipal Laonte Gama, no Olaria.

Efetivo

Mais de 200 agentes de trânsito estarão mobilizados no sábado e no domingo durante a ‘Operação Eleições 2020’. Divididos pelos quatro cantos da cidade, trabalharão para contribuir com um dia de votação tranquilo e que as pessoas não encontrem obstáculos para exercer a sua cidadania. “Definimos um esquema de trabalho que contempla não só os principais pontos de votação e os prédios da Justiça Eleitoral, mas estaremos por toda a cidade para que possamos chegar o mais rápido possível em ocorrências que prejudiquem a mobilidade para garantir ordem ao trânsito da cidade em um dia tão importante para a democracia”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Após o encerramento da votação, agentes de trânsito estarão de prontidão para organizar o fluxo de veículos em possíveis pontos de manifestação popular após a contagem dos votos. A população pode contribuir com o trabalho da SMTT informando situações de infração de trânsito, ou que demandem a presença do órgão, através do Disque-Trânsito. O número é 118.

Transporte público

A operação envolve não só o trabalho de fiscalização e organização do trânsito, mas também o reforço da frota de ônibus neste dia com 12 veículos extras. O planejamento contempla todos os terminais de integração de Aracaju e também da região metropolitana.

Ascom/SMTT