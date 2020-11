Novas vagas do projeto Capacitar-SE serão disponibilizadas dia 16/11

13/11/20 - 14:35:01

Ação tem foco na sustentabilidade e oferece capacitação via cursos gratuitos

No próximo dia 16/11 (segunda-feira), serão disponibilizadas mil novas vagas para os cursos gratuitos oferecidos através do projeto Capacitar-SE, ação que faz parte da campanha ‘Dias Melhores’, do grupo Banese. A iniciativa de sustentabilidade, executada pelo Instituto Banese, com o apoio do Governo de Sergipe, tem foco na aprendizagem e é voltada para toda a comunidade sergipana.

Visando contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional dos sergipanos, o Capacitar-SE oferece 1014 cursos à distância em diversas áreas através da plataforma digital do Instituto Politécnico de Ensino à Distância (IPED). Na primeira etapa do projeto, em outubro, as mil vagas ofertadas foram rapidamente preenchidas devido à grande demanda.

Para participar, é necessário manifestar interesse através do email capacitar.se@institutobanese.org.br Em seguida, os candidatos receberão informações (pelo e-mail cadastrado) sobre como participar dos cursos e, ao fim, certificado por cada curso concluído.

O preenchimento das vagas continuará acontecendo de acordo com a ordem de interesse em realizar as capacitações. Cada participante permanecerá com sua inscrição ativa pelo prazo de 30 dias, período em que poderá realizar quantos cursos desejar. A inserção em cada curso é de responsabilidade do candidato que deverá analisar a compatibilidade dos conteúdos com o seu grau de conhecimento e capacidade de aprendizagem.

Para ter acesso à lista dos cursos ofertados pelo Programa ‘Dias Melhores’, basta acessar https://banese.com.br/diasmelhores/

O conglomerado Banese é composto pelo banco Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (Sergus), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (Casse) e o Instituto Banese.

Instituto Banese / Museu da Gente Sergipana