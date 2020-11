Pesquisa de intenção de votos destaca liderança absoluta de Fábio Henrique

O site Imprensa 24 Horas divulgou uma nova pesquisa sobre as eleições de Nossa Senhora do Socorro, na manhã dessa sexta (13). A pesquisa realizada pela W1 Marketing – ME, registrada com o número SE – 09821/2020, no período de 02 a 04 de novembro, dá uma grande vantagem ao candidato Fábio Henrique (PDT). A pesquisa avaliou 500 entrevistados e possui um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4%.

Na pergunta estimulada, com o questionamento: “se a eleição para Prefeito de Nossa Senhora do Socorro fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) senhor(a) votaria?”. 37% dos entrevistados afirmaram votar em Fábio Henrique (PDT); 25% decidiram pelo Padre Inaldo (PP); 21,6% citaram Dr. Samuel Carvalho (Cidadania); 3,2% por Klewerton Siqueira(PT); 2,2% em Eliana da Sopa (PSL); 0,4% para Santos (DC); 5% anulariam o voto; e 5,6% de indecisos. O nome de Santos ainda é citado na pesquisa porque da época de contratação do instituto ele ainda estava candidato.

Rejeição

No quesito rejeição estimulada, Padre Inaldo tem 50,8%; Fábio Henrique possui 22,2%; Dr. Samuel Carvalho tem rejeição de 6%; Eliana da Sopa possui 1,6%; Klewerton Siqueira tem 1,4%; e Santos tem a menor rejeição com 1% das citações. Já 8,8% disseram que poderia votar em todos e 8,2% não sabiam ou não responderam.

Votos válidos

Considerando somente os votos válidos, que são os votos do término da eleição, já retirando também os brancos e os nulos, e excluindo o nome de Santos do Cidadania que renunciou, os dados são os seguintes: Fábio Henrique terá 41,6% dos votos válidos; Padre Inaldo possui 28,1%; Dr. Samuel Carvalho com 24,3%; Klewerton Siqueira com 3,6%; e Eliana da Sopa com 2,5%.

