POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL INICIA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO SÁBADO EM SERGIPE

13/11/20 - 12:23:46

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará na madrugada desse sábado, 14, em Sergipe, a Operação Eleições 2020, que ocorrerá em todo o território nacional. O objetivo central é intensificar a fiscalização nas rodovias federais, devido ao aumento de circulação de veículos e pessoas.

Garantindo a segurança dos eleitores no deslocamento até os locais de votação, a PRF fará a fiscalização de transporte de passageiros, visando observar se as normas gerais de tráfego e conduta estão sendo seguidas. Além disso, o efetivo reforçará as ações de enfrentamento aos crimes eleitorais em pontos considerados mais vulneráveis e estará à disposição da Justiça Eleitoral para realização de escoltas e de outras demandas que possam surgir.

A operação seguirá até às 24h da próxima segunda, 16. Solicitação de auxílios e denúncias podem ser feitos pelo telefone 191, com o objetivo de garantir o direito ao voto livre e imparcial, assegurando a legitimidade e a lisura do pleito eleitoral.

Fonte: Agência PRF