Uchôa entrega chave da nova base do SAMU na Farolândia

13/11/20 - 07:17:10

Nova base do SAMU atenderá a zona Sul de Aracaju com mais eficiência e possibilitará intercâmbio acadêmico entre estudantes de Enfermagem e Medicina.

Por Raquel Passos

Depois de pouco mais de um ano da assinatura do protocolo de intenções, em agosto de 2019, entre a Universidade Tiradentes e a Secretaria de Estado da Saúde, a terceira base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Sergipe – da capital sergipana foi inaugurada neste dia 11. O local estratégico, ao lado do campus Farolândia da Unit, possibilitará mais agilidade no atendimento na zona Sul de Aracaju.

Com acesso independente, a base descentralizada foi construída pela Unit e dispõe de área para estacionamento das ambulâncias e motolâncias, além de dependências como copa, dormitórios e depósito. “Nos comprometemos em realizar a obra, sem nenhum custo para o Estado, para que contribuir com seus serviços, para que sejam cada vez mais qualificados. É com muita alegria que entregamos a chave dessa obra que estruturamos para contribuir no tempo resposta dos atendimentos para essa região tão populosa de Aracaju que é a zona sul e de expansão. Uma parceria profícua que ainda vai envolver nossos estudantes da área de saúde, de Enfermagem e Medicina, processo de aprendizagem tão fundamental para os futuros profissionais”, pontua o reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa.

A interação acadêmica com os profissionais do SAMU possibilita mais conhecimento a todos envolvidos. “A base trará para a comunidade da zona Sul melhor atendimento e integração com academia para promover uma oportunidade aos nossos alunos de pós-graduação e graduação estarem junto às equipes fazendo troca de conhecimento tão comum quando realizada através da interação ensino-serviço”, explica a diretora de operações da Saúde do Grupo Tiradentes, Wanessa Lordêlo.

“Além de descentralizar o atendimento para população dessa região de Aracaju, através deste convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, podemos fazer interação com corpo acadêmico entre o serviço do SAMU e todo conhecimento científico que a academia pode proporcionar”, conta a professora dos cursos de Enfermagem e Medicina, e enfermeira do SAMU 192 Sergipe, Daniele Martins.

Com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ficou a responsabilidade pelos equipamentos operacionais e insumos. “A formação da parceria com a Unit foi fundamental para trazermos uma base do Samu para atender uma parte do território de Aracaju que estava mais distante das outras unidades que temos instaladas na capital e isso significa que estamos aproximando os serviços e melhorando o tempo-resposta às ocorrências”, declara a secretária Mércia Feitosa, salientando que a nova base do Samu é a demonstração do quanto os serviços de saúde podem crescer com as parcerias.

A nova base, que entrou em operação neste dia 11 é composta por uma Unidade de Suporte Avançado (USA), uma Unidade de Suporte Básico (USB) e quatro motolâncias. Essa é a terceira base na capital sergipana, totalizando 37 em todo o estado.

