Zezinho apresenta avanços e desafios da carcinicultura ao secretário nacional de Pesca

13/11/20 - 05:47:31

Avanços na flexibilização para a carcinicultura, licenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável foram alguns dos temas debatidos pelo deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) e o secretário da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Júnior, em visita a uma propriedade produtora de camarão, em São Cristóvão, nesta quinta-feira, 12. O parlamentar destacou o quanto essa cadeia produtiva cresce em Sergipe, além das perspectivas de normatização e de avanços para o produtor sergipano.

“Foi um trabalho de conscientização e flexibilização relacionada para que o carcinicultor regularize as atividades, obedecendo às normas ambientais, preservando o meio ambiente, criando uma atividade de desenvolvimento econômico. A carcinicultura gera renda e empregos diretos e indiretos. Nosso mandato está à disposição para ampliar o diálogo entre os carcinicultores e o Ministério da Agricultura para incentivar a economia, a produção e a expansão”, afirmou Zezinho Sobral.

O líder da bancada governista na Assembleia Legislativa pontuou sobre como a criação de camarão faz diferença na vida do produtor sergipano ao promover ganhos socioeconômicos e ambientais. De acordo com Zezinho Sobral, que é engenheiro agrônomo, a carcinicultura é uma atividade ecologicamente correta por não utilizar agrotóxicos. É uma alternativa positiva para o fortalecimento da economia, a exemplo do que acontece nas regiões Sul e Baixo São Francisco.

“A produção do camarão em Sergipe é promissora e está em constante crescimento, é um grande setor de novos negócios. Brejo Grande é um bom exemplo do quanto a carcinicultura modificou o dia a dia das famílias. Antes, muitos viveiros eram utilizados para a rizicultura. A cultura do arroz foi substituída pela do camarão porque é mais rentável e não agride o meio ambiente. Além disso, é possível aumentar a flora e a fauna local”, destacou.

Ainda de acordo com Zezinho Sobral, com o crescimento da carcinicultura, da piscicultura e da aquicultura, “é possível atrair mais investimentos, ver possibilidades da instalação de fábrica de gelo, de ração, entreposto de pesca e gerar empregabilidade”.

Zezinho Sobral apresentou a Jorge Seif Júnior a defesa que faz em seu mandato na Assembleia Legislativa e os projetos defendidos e aprovados em favor do meio ambiente, aliando sustentabilidade e desenvolvimento econômico e social, a exemplo Plano de Gerenciamento Costeiro e do Zoneamento econômico-ecológico de Sergipe para promover o ordenamento adequado do litoral sergipano com soluções ambientais e econômicas voltadas ao turismo.

Sobral também comentou a sanção da Lei que aprimora e moderniza licenciamento ambiental para a carcinicultura, aprovada em 2019, e que visa preservar o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável e permitir que o pequeno produtor desempenhe suas atividades com segurança e resolutividade no Baixo São Francisco e demais regiões onde a atividade está presente. “É possível promover o desenvolvimento respeitando as leis ambientais, sempre em sintonia com o crescimento econômico e social. Temos mostrado o quanto a carcinicultura é uma atividade benéfica ao meio ambiente e muito viável”, complementou.

O secretário da Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, sinalizou a satisfação do Ministério da Agricultura ao constatar a defesa e os avanços da carcinicultura em Sergipe. “Nos alegramos muito. Estamos unidos com o propósito de fortalecer essa atividade que tem um grande potencial no nordeste e, em Sergipe, temos grandes condições de propiciar isso, através desses exemplos que vimos em São Cristovão que se multiplicam por todo o Brasil”, afirmou.

Zezinho Sobral e Jorge Seif Júnior foram recepcionados por Terésio Manoel Chirife, proprietário da área criadora de camarão em São Cristóvão. Presentes na visita, estavam Haroldo Filho, superintendente do Ministério da Agricultura em Sergipe, Jovanka Leal, superintendente do Patrimônio da União, André Luiz Bonfim, secretário de Estado da Agricultura, membros da Associação dos Criadores de Camarão do Estado de Sergipe (Aces), da Embrapa, da Associação de Pescadores Z-11 de Indiaroba, e carcinicultores.

Ascom Deputado Zezinho Sobral