CENTRO DE COMANDO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES É ATIVADO E COORDENA AÇÕES

14/11/20 - 06:31:13

O Centro de Comando da Operação Eleições iniciou as atividades no início da tarde desta sexta-feira, 13. O centro fica localizado no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar e foi instituído com o objetivo de acompanhar todas as ações das forças de segurança na garantia da integridade do pleito eleitoral e de toda a população sergipana, além de permitir a tomada de decisões em tempo real nas zonas eleitorais em todo o estado. O centro estará atuando até o encerramento da votação e acompanhará as eventuais festividades em comemoração à eleição dos candidatos.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, explicou que o Centro de Comando da Operação Eleições possibilita o monitoramento integral e em tempo real das ações da segurança pública em todas as zonas eleitorais do estado. “O centro está funcionando desde 14 horas e continuará atuando até o final do pleito, inclusive acompanhando as possíveis festividades de comemoração da eleição. É um setor que coordena todo o trabalho em tempo real. Todas as áreas que, foram divididas, estarão em contato com esse centro”, ressaltou.

A coordenação do Centro de Comando da Operação Eleições é coordenado pelo coronel Paulo Paiva, conforme salientou o coronel Marcony Cabral. “Temos a coordenação-geral, com o coronel Paiva, e diversos policiais acompanhando e buscando resolver demandas que possam se apresentar, fazendo orientação dos policiais, suprindo possíveis falhas no planejamento ou na execução propriamente dita. Isso tudo está sendo coordenado pelo Centro de Comando da Operação Eleições”, detalhou.

Além do monitoramento em tempo real, o Centro de Comando da Operação Eleições é o setor responsável pela produção dos relatórios sobre as ações da segurança pública no pleito eleitoral, que possibilitam os ajustes e melhorias para os próximos anos de eleição. “Temos uma tecnologia que nos permite fazer esse trabalho, que inclusive será realizado pela madrugada. O centro estará atuando e fará o relatório final de todas as ações que estamos executando. Isso é o que faz com que o planejamento seja aperfeiçoado a cada ano de eleição. No relatório, observamos o que funcionou e o que precisa ser melhorado”, finalizou.

Fonte e foto SSP