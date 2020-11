CPTRAN REGISTRA ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS MOTOCICLISTA CHOCAR EM POSTE

14/11/20 - 08:43:52

Acidente envolvendo motocicleta deixou uma pessoa ferida registrado na Avenida Tancredo Neves, bairro Ponto Novo, na madrugada deste sábado (14) em Aracaju.

As informações passadas por policiais da CPTran são de que o fato foi registrado por volta de 04:25h, após a condutora de uma motocicleta Honda/Fan choccar com a guia e em seguida, com um poste.

A condutora foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para o hospital.

Fonte e foto CPTran