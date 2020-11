POLÍCIA MILITAR INTERROMPE MANIFESTAÇÃO POLÍTICA EM TOBIAS BARRETO

14/11/20 - 06:47:23

Depois de o Ministério Público emitir recomendação para que grandes eventos políticos fossem evitados a fim de conter aglomerações e, consequentemente, a infecção pelo novo coronavírus, a Polícia Militar precisou atuar ostensivamente em Tobias Barreto.

Um dos grupos políticos do município, ligado ao deputado estadual e candidato a prefeito, Dilson de Agripino, realizou um encontro na avenida principal da cidade, com convocação pelas redes sociais, chamando a atenção da população.

A Polícia foi acionada e precisou interromper o ato político, fazendo cumprir a recomendação do Ministério Público. O candidato da situação, atual prefeito e candidato à reeleição, Diógenes Almeida, não promoveu eventos desde a decisão do MP.

Inclusive, o candidato Diógenes chegou a cancelar um evento agendado para esta sexta-feira, dia 13. Segundo ele, o grupo sempre respeitou as decisões da justiça e prezou pelo cuidado com as famílias tobienses.

Da assessoria