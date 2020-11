Secretaria Saúde alerta eleitores para os cuidados preventivos contra a Covid-19

14/11/20 - 10:25:17

Usar máscaras, levar à sessão eleitoral a própria caneta, levar álcool em gel para usar após tocar na urna eletrônica e manter o distanciamento são cuidados essenciais para serem adotados neste domingo de eleição

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, traz um alerta para a população sergipana e muito especial para quem vai às urnas neste domingo: é importante seguir os cuidados preventivos para se proteger e às outras pessoas contra a infecção do novo coronavírus. Usar máscaras, levar à sessão eleitoral a própria caneta, levar álcool em gel para usar após tocar na urna eletrônica e manter o distanciamento são cuidados essenciais para serem adotados neste domingo de eleição.

“A primeira coisa a entender é que o vírus está circulando em nosso estado, numa velocidade menor do que já circulou nos meses anteriores, mas se mantém em movimento, que pessoas continuam adoecendo e que os óbitos persistem. Então é importante que a gente considere tudo isso e tente criar barreiras a essa infecção”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes.

Orienta o diretor que é preciso reforçar os cuidados: colocar a máscara ainda em casa e usá-la durante o percurso e no ambiente da eleição; levar sua caneta individual de preferência, para que não necessário utilizar a peça compartilhada por outras pessoas; evitar tocar objetos e equipamentos de uso coletivo como maçanetas e bebedouros; e se possível levar álcool em gel para o caso de encostar ou tocar em alguma coisa, como a própria urna por exemplo; e evitar aglomerações, respeitando o distanciamento na fila.

“Essas medidas são essenciais neste momento para manter lenta a velocidade da transmissão. Vale salientar que neste domingo de eleição pessoas que compõem o grupo de risco e que estavam em casa, como idosos e doentes crônicos, vão circular mais pela cidade, nos espaços da eleição, então é preciso que todos tenham um cuidado maior consigo e com estas pessoas, erguendo as barreiras de proteção à transmissão do vírus”, concluiu o diretor.