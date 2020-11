Mais de 1,6 milhão de eleitores estão aptos a votar neste domingo no estado de Sergipe

15/11/20 - 06:34:37

Mais de um 1,6 milhão de sergipanos estão aptos para ir às urnas no estado para escolher prefeitos, vices e vereadores que irão comandar e legislar os 75 municípios.

A capital sergipana, Aracaju, tem 404.901 eleitores ou 25% do eleitorado do estado. Depois aparece Itabaiana, com 68.745 (4%), Estância , com 47.613 (2%) e Itabaianinha, com 29.643 (1%). Amparo do São Francisco aparece com o menor número de eleitores, 2.666 (0,166%).

Entre os eleitores, quase 53 % são mulheres e 47% são homens. 22% deles têm entre 20 e 29 anos de idade; 22% entre 30 e 39 anos; 19% entre 40 e 49; e 14% entre 50 e 59.

Em Sergipe, 19% dos eleitores disseram que estão em dúvida se vão comparecer para votar, e apenas 5% dos entrevistados disseram que não vão comparecer ao local de votação.

Votação

O eleitor deve comparecer à sua seção levando um documento oficial com foto e o título eleitoral, se o possuir, porque lá constam os números da zona e da seção eleitoral. Caso não tenha o título, o cidadão que portar qualquer documento pessoal com foto, sabendo o local correto de votação, poderá exercer seu direito ao voto.

As informações sobre o título eleitoral podem ser obtidas no Portal do TSE, no campo “Serviço ao eleitor”. Quem fez a identificação biométrica terá a alternativa do e-Título, aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral que substitui o título em papel e que pode ser baixado na Google Play e na App Store.

Como nestas eleições o voto irá apenas para dois candidatos, a memorização dos números pode ser mais fácil, mas não impede que o eleitor possa levar sua “colinha”. A primeira escolha é o número do vereador, que contém cinco dígitos; o segundo voto vai para o candidato a prefeito, cujo número possui dois dígitos.