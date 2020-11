Mais propositiva, Danielle Garcia deve ir ao 2º turno contra Edvaldo

A mais recente pesquisa IBOPE, divulgada pela TV Sergipe nessa sexta-feira (13), praticamente confirmou a sinalização para um 2º turno entre o atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e a candidata a prefeita, delegada Danielle Garcia (Cidadania). Nos bastidores da política, alguns setores chegaram a insinuar que ela estava em “queda livre”, mas segundo o levantamento divulgado pela afiliada da Rede Globo, Danielle teria voltado a crescer.

A pesquisa IBOPE, registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE‐05332/2020, ouviu 504 eleitores da capital, entre os dias 10 a 11 de novembro, com uma margem de erro de 4% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Edvaldo lidera com 36%, Danielle aparece em segundo com 21%, seguida de Rodrigo Valadares (PTB) com 10% e Márcio Macedo (PT) com 6%. Georlize Teles (DEM) apareceu com 5%, Alexis Pedrão (PSOL) com 4% e Lúcio Flávio (Avante) com 3%.

Os candidatos Almeida Lima (PRTB), Juraci Nunes (MDB), Gilvani Santos (PSTU) e Paulo Márcio (DC) não atingiram nem 1%. O montante correspondente a votos brancos e nulos corresponde a 10% e 4% dos entrevistados preferiram não responder ou não sabem em quem votar. Se a pesquisa do IBOPE coincidir com o resultado da votação deste domingo (15), teremos um 2º turno em Aracaju entre Edvaldo Nogueira e Danielle Garcia.

Muita gente foi surpreendida com a pesquisa, e não com a liderança do atual prefeito, mas com a retomada da candidata do Cidadania. Na avaliação deste colunista, seu marketing eleitoral cometeu alguns “deslizes” no início da campanha, quando apresentou uma candidata “pé na porta”, mais “delegada do que candidata”, e isso serviu para seus adversários criarem uma “nuvem” contra seu projeto, gerando certo desgaste perante uma parcela do eleitorado.

Mas do meio para o fim de sua campanha, nas ruas, no rádio e na tv, Danielle Garcia se mostrou mais propositiva, deixou vir a tona a sensibilidade feminina, sem perder a seriedade e a força do discurso. Se a pesquisa está certa, ela vai precisar ir muito mais além para chegar à Prefeitura de Aracaju, mas seria injusto não reconhecer seus méritos nesta campanha de 2020. Ela saiu da delegacia de Polícia para entrar na política e entrou em uma disputa pelo comando da capital.

É evidente que Danielle e seus aliados projetam uma vitória, mas o saldo de sua campanha já é extremamente positivo, ficando a frente de um já deputado estadual e de um ex-deputado federal e dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, legenda que sempre se destacou pela militância de rua. É esperar a apuração deste domingo e verificar se o IBOPE vai acertar ou não o resultado, mas a sinalização é para uma mudança no perfil do eleitorado…

Veja essa!

O laudo pericial realizado para verificar a autenticidade da assinatura do senhor Eronildes Carvalho de Almeida, que consta no Termo de Declaração do Ministério Público do Estado de Sergipe, revelou que a mesma não é autêntica, ou seja, teria sido falsificada. O parecer final foi feito pela perita judicial e grafotécnica Deise Cristina dos Santos Mangabeira. Foi desse depoimento que resultou no afastamento do cargo e prisão do ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro.

E essa!

“Considerando que cópias impedem uma análise integral do traçado, por não permitirem a visualização dos elementos subjetivos, a perita concluiu os exames baseando-se no estudo detalhado dos elementos objetivos, porém, reserva-se a emitir conclusão definitiva quando o documento questionado original for submetido a exame. Diante da análise documental realizada, conclui-se que o grafismo apresentado no Termo de Declaração do MPE não é autêntico”, conclui a perita judicial.

Alô Lagarto I

Eronildes Carvalho de Almeida é o ex-administrador do Matadouro Municipal de Lagarto e o Termo em questão teria ocorrido no dia 31 de janeiro de 2018, quando ele teria dito que repassava recursos em espécie para o ex-prefeito. Isso teria culminado na prisão de Valmir Monteiro. Mas, recentemente, o mesmo Eronildes protocolou na Justiça uma contestação contra a Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra ele e outras três pessoas (dentre elas o ex-prefeito).

Alô Lagarto II

Na contestação, Eronildes Carvalho requer a preliminar invalidação dessa oitiva no Inquérito Civil porque, segundo ele, “as informações ali constantes se distanciam da verdade”, a partir do momento em que atribuem a ele “declarações não ditas”, a exemplo da “entrega de numerário remanescente, em espécie, nas mãos do ex-prefeito, sobretudo por se tratar de um documento falso”, cujas assinaturas “não partiram do punho do requerido”.

Ato improcedente

O ex-administrador do Matadouro Municipal de Lagarto também requer que o MPE apresente o Termo de Declaração para que ele tenha direito ao contraditório e à ampla defesa, submetendo o documento a exame. Ele também requer que o Cartório do 1º Ofício forneça o Cartão de autógrafo/assinatura para ajudar na comprovação e pede o suposto ato de improbidade administrativa seja julgado improcedente até pela sua inexistência.

Documentos fiscais

Por fim, Eronildes Carvalho requer que a prefeitura de Lagarto forneça documentos fiscais (cobranças de taxas/tributos) referentes à administração do Matadouro Municipal na gestão do ex-prefeito José Willame de Fraga (Lila Fraga), compreendida entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, bem como “forneça documentos fiscais referentes aos abates do município de Riachão do Dantas durante a gestão do ex-prefeito Valmir Monteiro”.

Compra de votos

Este jornalista não vai detalhar aqui porque a coluna seria “infinita”! É impressionante a quantidade de registros de compras de votos espalhados pela capital e pelo interior. Infelizmente os órgãos de fiscalização não têm controle sobre isso e o dinheiro continua “rolando solto” por aí e ainda vai decidir muitas eleições municipais.

Democracia de balela!

A tese de muitos especialistas de que precisávamos de uma eleição em 2020 pela “alternância dos poderes”, contra a “prorrogação de mandatos” e “pela democracia”, será facilmente derrubada após a apuração dos votos em muitas cidades, tanto para prefeito quanto para a formação das Câmaras Municipais.

Exclusiva!

Antes do fechamento desta coluna chegou a informação que a irmã de um candidato a prefeito em Moita Bonita teria sido presa e encaminhada para o distrito em Itabaiana, para prestar maiores esclarecimentos. Com a suspeita foi encontrado o montante de R$ 17 mil. A coluna vai apurar o caso e a destinação do dinheiro…

Bomba!

Falando em Moita Bonita, outra informação que pode dar muita confusão no município é que um dos candidatos a prefeito, segundo sua própria prestação de contas, teria contratado uma empresa que é gerida por seu próprio pai, ou seja, ele contratou o pai para lhe oferecer serviços eleitorais. Isso pode, Arnaldo?

R$ 600 mil

Outra informação que chegou para este colunista vem de Itabaianinha: fala-se que a PF encontrou R$ 600 mil em espécie na residência da secretária de um dos candidatos a prefeito; e a informação é que, em 2018, já teriam achado R$ 500 mil por lá. Pelo visto, mesmo sem “arco-íris”, todos nós já sabemos onde encontrar o “pote de ouro”…

Pedra Mole

Nesse sábado (14), dois homens foram presos com R$ 50 mil e fogos de artifício. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itabaiana pelos policiais militares. São parentes do prefeito de Pedra Mole que, pelo visto, com tanto dinheiro e muitos fogos, estavam se preparando para uma grande festa. Podem ter convidado muita getne, mas só esqueceram de combinar com a PM…

Desgaste para a SSP

Este colunista vinha avisando no comentário anterior, sobre o uso indevido, por alguns políticos, de policiais militares em seus postos de trabalho ou à paisana. Nesse sábado (14), o radialista Narciso Machado externou um vídeo de uma confusão em Salgado, onde uma cidadã, certa ou errada (isso não vem ao caso), ao questionar uma ação política/policial, foi agredida fisicamente por um cidadão, ainda desconhecido, mas que segundo o radialista tem parentesco muito forte com um “figurão” da PM. E o mais interessante: os militares que estavam abordando as pessoas não fizeram nada contra o rapaz e ainda tentaram intimidar populares revoltados com a agressão. Que fase…

Alô Porto da Folha I

Segundo levantamento do Instituto IFP em Porto da Folha, registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-01588/2020, com 450 entrevistados entre os dias 9 e 10 de novembro e margem de erro de 4,6%, para mais ou para menos, um intervalo de confiança de 95%, o prefeito Miguel de Dr Marcos estaria reeleito com 59,5%, seguido de Vanda de Dr. Júlio com 16,70% e Manoel Lima com 2,09%;

Alô Porto da Folha II

4,38% disseram votar em branco, anular ou não votar em nenhum dos candidatos; 17,33% se disseram indecisos ou que não sabiam ainda em quem votar. Considerando apenas os votos válidos, Miguel dispara com 76%, seguido de Vanda com 21,33% e de Manoel Lima com 2,67%. É aguardar o resultado da apuração neste domingo (15)…

Chama o Samu?

Os servidores do Samu estão preocupados com o “desaparecimento” da superintendente que não aparece na Secretaria de Estado da Saúde tem 15 dias. O governador, inclusive, já foi acionado para desvendar esse “mistério”! A informação é que o Samu está perdendo verbas por falta de competência. O desânimo entre alguns trabalhadores é preocupante. Há quem diga que o “Fantástico” deste domingo (15) virá com o quadro “cadê a superintendente que estava aqui?”. Galeguinho, galeguinho, se ajeite…

Sargento Vieira I

Mesmo sem mandato, este colunista o considera um “vereador”! Trata-se do Sargento Vieira (Cidadania). Candidato a uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju, Vieira chegou a assumir como suplente de Jason Neto (in memoriam), mas as “forças ocultas e ingratas” operaram rapidamente para tirá-lo do parlamento, alegando infidelidade partidária, já que ele foi eleito pelo PDT em 2016. Muito perseguido, Vieira trabalha mais do que muito “mandatário”…

Sargento Vieira II

Mesmo com poucos recursos, Vieira fez uma campanha brilhante, com dignidade e um dos melhores jingles de Aracaju e muito serviço prestado, seja para a PM, seja para a população em geral. Sobre seu mandato na CMA, essa semana, o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer favorável, reconhecendo sua desfiliação do PDT, ou seja, a depender de uma decisão judicial, ele pode concluir o mandato até 31 de dezembro ou até dar continuidade em 2021, se essa for a vontade do povo.

Bertulino Menezes I

Outro grande nome que estará sob avaliação da sociedade aracajuana neste domingo (15) é Bertulino Menezes (PSC). Ele já teve uma passagem importante no parlamento municipal e foi responsável por muitos projetos, inclusive tornou-se um dos maiores defensores da revisão do plano diretor, que até hoje se arrasta na CMA.

Bertulino Menezes II

Bertulino é muito respeitado por vários segmentos pela postura ética com que se posiciona fazendo política. Com 24 horas no parlamento, ele fez história apresentando o projeto “ficha limpa” para servidores do Executivo e do Legislativo de Aracaju, afastando do serviço público condenados por decisão judicial, transitada e julgada. Pode contribuir muito diante do crescimento desordenado da capital.

