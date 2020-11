OPERAÇÃO: PM PRENDE HOMEM PELA PRÁTICA DE BOCA DE URNA EM PORTO DA FOLHA

15/11/20 - 15:41:24

Policiais militares da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) efetuaram a prisão de um homem pela prática de boca de urna, em um local de votação na cidade de Porto da Folha, Alto Sertão sergipano. A ocorrência foi registrada por volta das 10h15 deste domingo, 15.

A equipe do 4º Batalhão foi alertada por fiscais de uma coligação que um homem insistia em entregar santinhos com propaganda eleitoral em uma escola do município.

O suspeito e as testemunhas do fato foram conduzidas ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Porto da Folha, para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Fonte: ASCOM PM/SE