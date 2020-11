PC FLAGRA TRÊS POR COMPRA DE VOTOS E APREENDE MAIS DE R$ 5 MIL EM CAPELA

15/11/20 - 16:45:41

Em Capela, equipes da Polícia Civil flagraram três homens transportando pouco mais de R$ 5 mil, que seriam utilizados para a compra de votos, e fogos de artifício, que possivelmente seriam usados em uma eventual comemoração de eleição. O caso ocorreu na tarde deste domingo, 15.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, os policiais civis estavam em deslocamento pela cidade quando foram abordados por populares que fizeram a denúncia de transporte de dinheiro para a compra de votos. As informações davam conta de que três homens estavam em uma caminhonete de modelo Toro, de cor prata.

De posse das informações, os agentes fizeram buscas e chegaram ao veículo. Inicialmente, o condutor indicou que havia dinheiro entre o forro e o banco do motorista. Em seguida, revelou que também tinha mais uma quantia no banco do carona. Após o flagrante, na abordagem veicular, mais notas foram encontradas.

Os três flagranteados foram encaminhados ao Fórum da cidade, onde está a equipe da Polícia Federal, que é responsável pelas investigações de crimes eleitorais.

PC/SE