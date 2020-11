Policia Militar registra 43 ocorrências entre o sábado e o início da manhã deste domingo

15/11/20 - 08:47:58

O Centro de Comando da Operação Eleições registrou, entre o sábado, 14, e o início da manhã deste domingo (15), 43 ocorrências. Dessas, 23 são referentes às práticas de crimes eleitorais, principalmente a compra de votos, com 15 casos registrados no centro de controle da operação. A polícia apreendeu mais de R$ 80 mil e também aparelhos celulares dos envolvidos nas ocorrências.

O centro foi ativado na tarde da sexta-feira (13), e segue até o final do pleito eleitoral, com o acompanhamento de possíveis festividades em comemoração à eleição de candidatos no estado. A unidade acompanha o trabalho das forças de segurança na garantia da ordem do pleito eleitoral e também da população neste dia de votação, em todas as zonas eleitorais da capital e do interior do estado.

O Centro de Comando da Operação Eleições também monitora em tempo real as atividades dos quatro Comandos de Policiamento Militar Regional (CPMRs). A Polícia Civil está fornecendo o apoio à atuação da Polícia Federal (PF), registrando os casos de flagrantes, onde não houver a presença da instituição federal, e encaminhado os inquéritos policiais à PF, responsável pela condução das investigações de crimes eleitorais.

Informações e foto SSP