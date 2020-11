Polícia Civil prende suspeito de importunação sexual em Itabaiana

15/11/20 - 12:53:54

Policiais civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, coordenados pelo delegado Wilkson Vasco, prenderam em flagrante um homem de 45 anos no sábado, 14, na cidade de Itabaiana, por suspeita de importunação sexual.

A equipe policial investigava atos contra a dignidade sexual de mulheres em municípios da região Agreste. Até que, na noite de ontem, por volta das 22h30, uma adolescente de 15 anos estava na porta de casa, um suspeito passou de bicicleta e a importunou sexualmente. A jovem pediu socorro e familiares tentaram alcançar o infrator, mas este fugiu.

A equipe de investigação das Delegacia de Campo do Brito, Macambira e São Domingos obteve informes sobre a localização do suspeito, que foi encontrado e preso em flagrante, ainda com a mesma bicicleta citada pela vítima.

O homem estava em posse de duas calcinhas de criança, apreendidas embaixo da cela do veículo. Populares afirmaram que o infrator tinha tentado estuprar uma mulher na mesma noite em um bar, também em Itabaiana. A investigação avança no sentido de comprovar tal fato e também para averiguar outros atos sexuais contra novas mulheres.

Informações e foto SSP