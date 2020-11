SILVANY FAZ HISTÓRIA E SE TORNA A PRIMEIRA MULHER REELEITA PREFEITA DE CAPELA

15/11/20 - 18:30:08

O povo da cidade de Capela, localizada a 75km de Aracaju, escreveu um novo capítulo em sua história. Silvany Mamlak, prefeita do município, foi reeleita prefeita para o período 2021 – 2024, com 7373 votos votos.

Silvany é a primeira mulher a ser reeleita prefeita no município, e enfrentou nomes conhecidos da política capelense: os ex-prefeitos Sukita, que apoiou a irmã, Clara Miranir, do Republicanos; e Ezequiel Leite, que apoiou Astrogildo da Farmácia, do Podemos. Também concorreram às eleições Narcelio Andrade, pelo Cidadania, e Jânio da Labclin, filiado ao Solidariedade.

“Durante nossa campanha, assumimos uma série de compromissos reais com o povo da Capela. Serão esses compromissos que nos nortearam nos próximos quatro anos concentrando nossos trabalhos para solucionar questões relacionadas ao abastecimento de água. Também trabalharei, principalmente, em ações voltadas à capacitação profissional, geração de emprego e melhorias na infraestrutura de nossa cidade”, afirmou Silvany, que reconhece uma série de desafios para os próximos quatro anos.

Mulher forte e de palavra, Silvany Mamlak tem 42 anos. formada em Administração de Empresas e Pós-Graduada em Recursos Humanos, é filiada ao PSC. Casada com Christiano Cavalcante, prefeito de Ilha das Flores e presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, e mãe de três filhas, Manuele, Larissa e Vitória, Silvany trabalhou os quatro anos pelo bem do povo da Capela.

Foi responsável pela construção, através de recursos próprios, do Complexo de Mercados do município, maior obra de sua gestão. Também foi responsável pela regularização do abastecimento em povoados, construção de três praças no município e atualização do Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais.

Com vasta experiência na administração pública, Silvany foi funcionária da Assembleia Legislativa de Sergipe, ocupou secretarias durante a gestões anteriores e, em 2013, foi a primeira mulher a ocupar a superintendência da CODEVASF em Sergipe.

Silvany compartilhou a caminhada com Toninho Arimatéa, vereador por três mandatos no município, como vice-prefeito em sua chapa. Casado, Toninho tem 36 anos, é formado em Administração de Empresas, com pós graduação em Gestão Política, é filho de Antônio Arimatéa, que foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual pelo município, Toninho foi o vereador mais votado em duas das três eleições anteriores.

Da Assessoria de Comunicação