Zezé Rocha e Joãozinho apresentam futuras instalações do shopping a Diego Costa

15/11/20 - 06:02:50

O empresário e ex-prefeito de Lagarto Zezé Rocha juntamente com o candidato a vice-prefeito Joãozinho de Solinha, da chapa com Fábio Reis, apresentaram para Diego Costa as futuras instalações do shopping, nesta sexta-feira, 13.

O empreendimento é bastante esperado pelos lagartenses e irá gerar milhares de empregos diretos e indiretamente no município.

Vale ressaltar que o shopping será o maior do centro-sul sergipano e contará com centenas de lojas e atrações.

Diego Costa se mostrou bastante contente com o empreendimento pelo desenvolvimento que ele irá gerar no município.

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA