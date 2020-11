Alessandro pede a PGR e TSE explicação de ataque de hacker

16/11/20 - 20:32:06

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) encaminhou ofícios junto ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que expliquem o atraso na divulgação dos resultados finais do pleito.

Ao TSE, o senador pede que tornem públicas as razões técnicas que embasaram a mudança de protocolo adotado para a apuração dos votos no primeiro turno das eleições municipais deste ano. Como foi divulgado, ao contrário do protocolo anteriormente adotado, em que os Tribunais Regionais Eleitorais totalizavam os votos de cada estado, o TSE passou a centralizar a apuração dos votos.

Os ofícios pedem ainda que seja oferecido maior detalhamento acerca dos ataques hackers realizados no dia 15 de novembro, para que se tenha conhecimento da dimensão da “tentativa criminosa de desestabilizar as eleições”. À PGR, Alessandro Vieira pede, a esse respeito, a instauração de procedimento para investigar os ataques, revelando a origem da atuação, as pessoas envolvidas e o eventual emprego de recursos por terceiros interessados.