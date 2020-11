Ato da doação de sangue mobiliza públicos distintos

16/11/20 - 13:51:40

Novembro é o segundo mês do calendário anual dedicado para agradecer aos voluntários pelo gesto nobre da doação de sangue. No Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) ações diárias de grupos fidelizados, empresas e instituições parceiras e doadores mostram o compromisso social em defesa da vida.

O fisioterapeuta do ambulatório do Hemocentro, Pedro Henrique Teixeira Carvalho, e a oficial administrativa, do serviço de reprografia Maria Angélica dos Santos colaboram com o serviço sempre. “Eu acredito que, mais que um ato de solidariedade, é uma forma de renunciar a nós mesmos pelo outro, principalmente aqueles que não conhecemos e que podemos dar amor sem precisar dar nada em troca”, resumiu Pedro.

Ricardo Antônio do grupo ‘Amigos de Sangue’, além de doador, estimula o ato entre os amigos. “Acho um ato essencial. Quando criamos o grupo convidamos pessoas dispostas a apoiar a causa que é tão vital para a cura de muitas pessoas que estão nos hospitais”, comentou.

Fabíola Medeiros chefe da assessoria jurídica da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a primeira doação de sangue. “A instituição fez uma parceria para estimular a doação entre os servidores da instituição. Aproveitei para conhecer e cooperar com o serviço que desempenha um importante papel na vida de todos”, frisou.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, os sergipanos são solidários e a cada ano o Hemose recebe novas adesões de grupos e doadores individuais que abraçam a causa da doação. “Temos recebido contatos de várias empresas e muitos jovens. Algo muito importante para mantermos os estoques de sangue em níveis adequados para atender a rede hospitalar”, explicou.

Agradecimento e Homenagem

Sobre o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, a gestora relatou que todos os anos o hemocentro homenageia os voluntários e parceiros. “Este ano por causa da pandemia, faremos um agradecimento sem aglomerações para cumprir os protocolos de segurança. A nossa programação ocorrerá na última semana deste mês”, avisa Rozeli.

Fonte e foto ASCOM SES