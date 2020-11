Diretorias Regionais condecoram escolas estaduais que avançaram no Ideb 2019

Como forma de reconhecer o avanço nos resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as Diretorias Regionais de Educação estão condecorando com certificados as escolas estaduais que se destacaram na avaliação de 2019. Divulgados em setembro, os dados mostram que Sergipe acompanhou os índices nacionais, atingindo a meta para os anos iniciais (1º ao 5º ano), e continuando em uma linha histórica de crescimento para os anos finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.

A partir de um trabalho desenvolvido na perspectiva de coletividade, os resultados do Ideb sergipano representam um movimento de constante mobilização com a comunidade escolar. A campanha “Bom Pra Minha Escola. Bom Pra Mim”, mote criado pela Assessoria de Comunicação da Seduc e adotado pelas DREs e escolas, a fim de incentivar os estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), foi o pontapé inicial para a busca dos melhores resultados, com adesão significativa das equipes diretivas, professores, alunos e suas famílias, que vestiram a camisa da ação.

O evento de certificação da Seduc foi realizado de forma virtual no dia oito de outubro, quando o secretário Josué Modesto dos Passos certificou as 100 escolas com melhor Ideb da rede pública.

DRE 6

Foi pensando nesse sentimento de gratidão às comunidades escolares que as regionais iniciaram a entrega dos certificados e demais homenagens aos gestores, como ocorreu na DRE 6, diretoria que administra 38 unidades de ensino localizadas na região do Baixo São Francisco, atendendo a mais de 10 mil alunos matriculados nas mais variadas modalidades. “Avançamos 10,2% nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, crescemos 18%, e no ensino médio subimos 17,2%”, frisou o diretor Max Silva, fazendo uma comparação com os resultados do Ideb 2017.

No dia de homenagens, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária, os gestores participaram de uma solenidade na sede da regional onde foram entregues os certificados de avanço nas notas do Ideb. “Destacamos as 10 primeiras colocadas nas três modalidades. Desta forma, prestamos homenagens a todas as escolas, agradecemos pela mobilização do Saeb, pelo empenho e dedicação das equipes gestoras e dos professores”, disse o diretor da DRE 6, professor Max Silva, informando as unidades destaques: Escola Estadual Dra. Maria do Carmo Alves, em Propriá, Escolas Estadual Aminthas Diniz, em Neópolis; Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco, em Neópolis, Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas, em Japoatã.

Para a gestora do Agonalto Pacheco, professora Carleane Ferreira, unidade que obteve a maior nota do ensino médio no Ideb da DRE 6, o resultado representa uma relevante somação de esforços entre equipe gestora, professores, alunos e famílias. “É consequência de um trabalho que foi muito bem realizado por todos os envolvidos, com total adesão à mobilização que a Seduc organizou em torno da sensibilização da comunidade escolar”, enfatizou ela, que recebeu homenagem acompanhada da gestora Crislaine Silva, da Escola Estadual Dra. Maria do Carmo Alves, que alcançou maior nota nos anos iniciais, da secretária Alane Souza, representando a Escola Estadual Aminthas Diniz, escola destaque nos anos finais; e do diretor Wagner dos Santos, da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas, que dividiu com o Agonalto a maior nota do ensino médio.

DRE 4

O desempenho das escolas do Vale do Japaratuba e Cotinguiba também foi reconhecido. A professora Maria Luiza Omena, diretora da DRE 4, juntamente com sua equipe, percorreu os oito municípios que compõem a regional para entregar os certificados às equipes escolares pelos avanços no Ideb 2019. “A certificação das escolas pelo desempenho no Ideb representa uma espécie de coroação ao esforço e dedicação das equipes. Sempre que está para ser divulgado o resultado das avaliações externas, cria-se nas escolas um clima de expectativa em torno do desempenho dos alunos e do alcance das metas. É um movimento que contagia toda a comunidade escolar, incluindo pais e os próprios estudantes”.

“Ao expor publicamente os resultados obtidos pela escola, por meio do certificado, a equipe gestora evidencia que as notas ali constantes são o mérito de toda a comunidade escolar, abrindo possibilidades para que sejam repensados os papéis que cada um tem desempenhado, servindo também de estímulo aos alunos. Espera-se que, conhecendo os resultados, as escolas passem a ter uma visão mais ampla sobre seu desempenho e seu fluxo, possibilitando o replanejamento das ações pedagógicas. Também consideramos a entrega dos certificados um momento de reconhecimento público pelo envolvimento de cada unidade de ensino na campanha “Bom Pra Minha Escola, Bom Pra Mim”, que antecedeu as avaliações e que na Regional 4 surtiu grande efeito”, lembrou Luiza Omena.

Entre os destaques estão as seguintes unidades: Colégio Estadual Professora Maria Conceição de Santana, em General Maynard, que ficou na 7ª colocação entre as maiores notas nos anos finais do ensino fundamental; o Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda, em Carmópolis, unidade que alcançou o 10º lugar no ranking das maiores notas do ensino médio; Colégio Estadual Almirante Barroso, em Muribeca, que obteve maior crescimento de nota do ensino fundamental no ranking estadual; Colégio Estadual José de Matos Teles, em Japaratuba; e Colégio Estadual Leandro Maciel, em Rosário do Catete, escolas com crescimento no ensino médio.

Alcançando a nota 4,2 no Ideb, o CEEP Marcelo Déda é uma escola referência e responsável pela formação de centenas de jovens carmopolitanos. Entre os cursos integrados ao ensino médio estão: Administração, Mecânica, Petróleo e Gás, Química e Segurança do Trabalho. A professora Jerusa Magaly Cruz Silveira Porciúncula, gestora dessa unidade de ensino, declarou que sesente honrada em fazer parte de uma equipe que vem promovendo a diferença. “O nosso Centro já tem seis anos de fundação. São anos dedicados a uma comunidade que representa muito bem a educação aqui no município. Para a gente está sendo uma alegria poder compartilhar esse resultado, que é fruto de um trabalho integrado, que incentiva os nossos alunos, professores, famílias e demais servidores”.

