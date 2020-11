Eleição em Telha reelege Flávio Dias como prefeito

16/11/20 - 06:34:56

Mesmo sendo o menor município da região do Baixo São Francisco sergipano, Telha, com pouco mais de 3 mil eleitores, tem a tradição de acirradas campanhas eleitorais. E este ano, não foi diferente. O atual prefeito do município, Flávio Dias (PSD), conquistou a reeleição vencendo o seu opositor, Zé João (Democratas), com mais de 53% dos votos válidos.

Com um carisma muito forte ao lado da população, Flávio fez uma campanha humanizada e focada nos trabalhos sociais que realizou no município durante os quase quatro anos de gestão. Além disso, sempre se preocupou em valorizar o servidor municipal, mantendo salários em dia e incentivando cursos de qualificação, como fez com a classe do magistério. Mesmo com poucos recursos, tais ações mostraram um lado antes não conhecido pela população: o de um rapaz jovem, responsável e compromissado com o povo e sua terra.

Campanha acirrada

Apesar da pandemia do novo Coronavírus, a população não hesitou em ir às ruas para mostrar seu apoio ao prefeito Flávio Dias. Em eventos semanais, na sua maioria carreatas, seus eleitores mostraram que estavam satisfeitos com a gestão do atual prefeito e que pretendiam confirmar na urna a sua reeleição por mais quatro anos à frente da gestão de Telha. Apesar do grupo opositor de Zé João se utilizar de estratégias para tentar macular a imagem do candidato do PSD, tais iniciativas não surtiram efeitos necessários para mudar a opinião da população.

Neste domingo, 15 de novembro, tropas do batalhão da Polícia Militar chegaram a comparecer no município para conter os ânimos dos mais afoitos, mas nada que pudesse atrapalhar a festa da democracia. A pouco mais das 17h30, a população de Telha já tinha conhecimento que o agrupamento “Juntos, somos mais Fortes!” conseguiu eleger Flávio Dias com mais de 200 votos de diferença.

Flávio, que nasceu em agosto de 1981 e é engenheiro civil (concursado pelo DNIT), pretende dar continuidade ao seu trabalho priorizando pastas essenciais como Saúde, Educação e Assistência Social, como também criar estratégias para que Telha esteja no cenário estadual na área do Turismo.

Fonte e foto assessoria