Layana Costa é eleita prefeita de Cedro do município de São João

16/11/20 - 14:52:28

A enfermeira e bióloga Layana Costa (Democratas), foi eleita, neste domingo, 15, prefeita de Cedro de São João para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, a candidata Layana Costa teve 52,78% dos votos válidos, deixando em segundo lugar o adversário Dr. Roberto Lima (MDB). Foram 2.351 votos no total.

Layana Costa já é reconhecida como uma profissional importante na cidade do Baixo São Francisco, onde atuou como enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF). Seu trabalho na saúde foi importante para diversas famílias que precisavam de uma atenção e cuidado especial. Além disso, ela concorreu à Prefeitura de Cedro com o apoio do atual prefeito Neudo Alves, que está à frente da administração desde 2016.

A coligação Cedro quer continuar avançando também elegeu seis vereadores e terá a maioria na bancada da Câmara Municipal a partir de 2021. Na oportunidade, Layana Costa agradeceu a população cedrense pelo voto de confiança em seu trabalho ” Gratidão! É a palavra que tenho neste momento, o resultado da eleição é a prova viva que o povo de Cedro quer continuar vendo os avanços em nosso município. Por isso, honrarei com meu compromisso e lutarei por melhorias e qualidade de vida do nosso povo. Obrigada, Cedro”, agradece Layana Costa.

TDantas Comunicação