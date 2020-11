MAIS VOTADA, LINDA BRASIL É A PRIMEIRA VEREADORA TRANS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

16/11/20 - 06:54:49

A candidata do PSOL, Linda Brasil, 43 anos, foi eleita como vereadora de Aracaju. Ela será a primeira mulher trans a ocupar um cargo político em Sergipe. Com 5.773 votos, Linda vai compor a Câmara de Vereadores de Aracaju junto com outros 23 eleitos.

Natural de Santa Rosa de Lima, Linda Brasil se lançou na disputa eleitoral com o slogan ‘Coragem para Transformar’. Entre as suas principais propostas, estão a luta pela diminuição das injustiças sociais, o respeito entre as pessoas e a cultura de paz, o combate a preconceitos e a valorização da democracia e dos direitos humanos.

Ela é reconhecida pelo trabalho direcionado aos direitos humanos, atuando para dar visibilidade e inclusão social para pessoas trans. Atua também no Coletivo de Mulheres de Aracaju, que luta pelo reconhecimento do gênero feminino, das mulheres trans e travestis.