MARCOS SANTANA É REELEITO PREFEITO DE SÃO CRISTÓVÃO COM 53,71% DOS VOTOS

16/11/20 - 06:19:42

Marcos Santana, do MDB, foi reeleito neste domingo (15), prefeito de São Cristóvão. Com mais de 99% das urnas apuradas, Marcos recebeu 22.171 votos até o momento, o que corresponde a 53,71% dos votos. Com esse número, Marcos se torna o prefeito mais votado da história de São Cristóvão, ultrapassando Alex Rocha, que em 2008 obteve 21.261 votos.

A segunda colocada, Gedalva Umbaubá teve 29,57% dos votos, enquanto Adilson Júnior obteve o percentual de 13,33%, ficando na terceira colocação na disputa.

O prefeito acompanhou a apuração em um sítio, ao lado dos familiares e amigos. Em seguida ele se dirigiu para o bairro Rosa Elze, onde saiu em carreata da vitória pelas ruas da cidade.

“É muita alegria desse povo que reconheceu um trabalho de quatro anos. Foi um jeito de governar que foi aprovado e esse jeito que nós vamos continuar aplicando na cidade, retribuindo a esse povo todo esse apoio. Fizemos e vamos fazer mais por esse povo. Deus abençoe a todos! Um beijo no coração e muito obrigado, São Cristóvão”, agradeceu.

Ele destacou que em seu primeiro mandato trabalhou para recuperar a cidade que estava destruída, promovendo ações como a garantia do atendimento médico e odontológico em unidades de saúde requalificadas, melhoria na educação com valorização do professor e garantia da merenda escolar para os alunos, além dos avanços na iluminação pública, mobilidade urbana e retomada do Festival de Artes.

A partir de 2021, segundo Marcos, será o momento de investir em grandes obras na cidade e trabalhar para atrair grandes empresas para São Cristóvão, gerando emprego e renda para os moradores da cidade.

O vice, Paulo Júnior, também agradeceu aos eleitores que acreditaram no projeto ‘Pra São Cristóvão Seguir em Frente’. “O povo de São Cristóvão não quis trocar o certo pelo duvidoso.Nós fizemos uma campanha limpa, sem falar mal de ninguém, sem mentiras. Saímos às ruas mostrando o que fizemos e o que queremos fazer em nossa cidade. O nosso povo mostrou nas urnas que quer ver nossa cidade seguindo em frente”, afirmou Paulo Júnior.

Fonte e foto assessoria