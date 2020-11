PM DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2020 NO ESTADO DE SERGIPE

16/11/20 - 11:47:28

A Polícia Militar divulgou, na manhã desta segunda-feira, 16, o balanço de ocorrências registradas no primeiro turno das eleições no estado de Sergipe. Os números foram contabilizados pelo Centro de Comando Operacional da Corporação, que realizou o monitoramento integral e em tempo real das ações relacionadas à segurança pública em todas as zonas eleitorais do estado.

Desde a tarde da última sexta-feira, 13, quando a operação teve início, até o fim do pleito eleitoral, neste domingo, 15, foram registrados em todo o estado 23 crimes comuns e 68 crimes relacionados às eleições, com destaque para as notificações por compra de votos, que resultaram na apreensão de R$ 100.076,00.

Ainda de acordo com o balanço, 82 pessoas foram conduzidas às delegacias da Polícia Civil e da Polícia Federal, sendo cinco candidatos a vereador, três do município de Lagarto e dois de Pedra Mole. Duas armas de fogo e 19 veículos também foram apreendidos.

O comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral, enalteceu o trabalho integrado das Forças de Segurança durante a Operação Eleições 2020 em Sergipe, em especial aos policiais militares, que, de acordo com ele, cumpriram com excelência a importante missão de promover a segurança do pleito eleitoral e contribuir com o exercício da cidadania.

Ainda durante a divulgação do balanço operacional, o subcomandante e coordenador geral da Operação, coronel Paulo Paiva, falou sobre o sucesso da Operação. “Graças à dedicação da Polícia Militar e de todas as Forças de Segurança, o eleitor sergipano pôde acessar os locais de votação com tranquilidade e exercer o direito de escolher seus representantes. Foram mais de três mil policiais militares envolvidos no processo desde a última sexta-feira, 13.”

O coronel Paiva também enalteceu a integração com o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e o Tribunal Regional Eleitoral, que nesta eleição, confiou plenamente no trabalho dos profissionais de segurança pública, sem que fosse necessário o envio de tropas federais em nenhum dos 75 municípios sergipanos.

Fonte e foto: PMSE