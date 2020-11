Capitão Samuel se reúne com secretária estadual de saúde para tratar da política de saúde mental

17/11/20 - 15:47:19

Nesta terça-feira, 17, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) esteve na Secretaria Estadual de Saúde (SES), onde se reuniu com a secretária Mércia Feitosa, e com o diretor de planejamento, Davi Fraga, para tratar sobre o fortalecimento da política de saúde mental em Sergipe.

Entre os diversos temas discutidos estiveram o Orçamento, emendas parlamentares e o fortalecimento da política estadual de saúde mental no tocante à disponibilidade de vagas no estado.

Segundo o Capitão Samuel, existe uma defasagem absurda. “São poucas vagas para a grande demanda no tratamento da saúde mental. Para internamento, o estado só tem o hospital São Marcelo, que dispõe de poucas vagas. Por conta deste quadro, centenas de pessoas com transtornos mentais acabam não recebendo assistência do estado. A atual secretária entende bastante do quadro, pois já trabalhou no CAPS. Por isso, foi importante discutir o fortalecimento desta área dentro do orçamento da saúde para o ano que vem”, afirma.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria