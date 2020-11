Deputada solicita aumento da frota policial e de veículos em Itabaianinha

17/11/20 - 12:19:27

Na Sessão Extraordinária Mista desta terça-feira (17), os deputados aprovaram a Indicação Parlamentar de nº 547/2020, de autoria da deputada Janier Mota (PL), que sugere ao governador do estado, Belivaldo Chagas, que viabilize o aumento da frota de veículos e o número de policiais na cidade de Itabaianinha.

De acordo com a deputada, o aumento da frota de veículos e do número de policiais tem o objetivo de ampliar a fiscalização e inibição de prática delituosa no município de Itabaianinha, região Sul de Sergipe.

Além do governador Belivaldo Chagas, a propositura da deputada Janier Mota foi encaminhada para a Secretaria de Segurança Pública (SSP), e demais órgãos competentes.

Foto: SSP Sergipe

Por Stephanie Macêdo