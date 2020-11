DEPUTADO REIVINDICA CARGA HORÁRIAS MAIOR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS

17/11/20 - 12:04:48

A Indicação nº 549 foi aprovada na manhã desta terça-feira, 17, pelos deputados estaduais durante sessão plenária mista na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A propositura que é de autoria do deputado Capitão Samuel (PSC), propõe ao Governo de Sergipe, o aumento da carga horária dos servidores (vigilantes e merendeiras) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e dos profissionais da Fundação Renascer.

Segundo o parlamentar, esse pleito da categoria é importante no sentido de proporcionar maior segurança aos alunos e as pessoas das escolas que tanto necessitam.

“Entendo como importante porque foi uma coisa negociação com a categoria que será valorizada no mês a mês e, sobretudo, a população, pois com a carga horária maior vão poder servir melhor a comunidade escolar. Então, todos ganham e a gente só pode parabenizar e lutar para que isso se torne realidade”, declarou Capitão Samuel.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões