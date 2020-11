IPESAÚDE AMPLIA OS SERVIÇOS DO ATENDIMENTO PRESENCIAL EM TODO ESTADO

Atendimento ocorre mediante agendamento prévio

O Ipesaúde ampliou os serviços disponíveis no atendimento presencial, que ocorre mediante agendamento prévio. A partir de agora, o Núcleo de Atendimento ao Beneficiário (Nuab), além dos serviços cadastrais, também irá auxiliar, tirar dúvidas e informar sobre andamento de processos de perícia, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) e reembolso.

É importante ressaltar que o objetivo do setor é auxiliar o beneficiário a respeito destes encaminhamentos, mas não é responsável por dar entrada nos procedimentos, como explica o coordenador do setor, Márcio Brayner. “O Nuab foi criado para acolher, auxiliar e sanar dúvidas que nossos beneficiários possam ter sobre as situações que exigem perícia, OPME e reembolso. Não somos responsáveis por dar entrada nos procedimentos, ou seja, para que o beneficiários sejam orientados, o procedimento já tem que estar em andamento e aqui eles poderão acompanhar prazos, respostas, entre outras questões e funciona das 7h às 13h”, explica Márcio Brayner.

Para ter acesso ao atendimento presencial, o beneficiário pode realizar o agendamento por meio do www.ipesaude.se.gov.br, na aba Beneficiário/Agendamento Administrativo. É necessário inserir o número do CPF e senha, ou caso não esteja cadastrado deverá preencher os dados, gerar uma senha e efetuar o cadastro, que será confirmado via email. O atendimento funciona por bloco e com hora marcada e não é necessário comparecer antes do horário agendado. O núcleo funciona na sede da autarquia, na rua Campos, 177, em Aracaju, sempre respeitando todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Dúvidas sobre estes e outros serviços podem ser esclarecidas através do 3226-2828, ou pelo chatbox da página inicial do www.ipesaude.se.gov.br.