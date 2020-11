IRAN DESTACA O CRESCIMENTO DO PT NAS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS

17/11/20 - 16:05:36

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, aproveitou a sessão mista desta terça-feira, 17, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para fazer uma breve análise sobre o resultado da participação e do desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições do último domingo, dia 15, no estado e em Aracaju. Na condição de líder da legenda na Casa, o parlamentar manifestou a sua gratidão a todos os eleitores dos 76 municípios sergipanos que fizeram a sua opção por candidaturas petistas, seja para prefeitos ou para vereadores.

“Infelizmente, aqui na capital não conseguimos lograr êxito na disputa majoritária, mas o PT, partido que eu integro e lidero aqui na Casa, elegeu seis prefeitos no último domingo, superando o número de dois que havíamos eleito em 2016; elegeu sete vice-prefeitos e, também, 63 vereadores, superando com boa vantagem os 34 que elegemos em 2016. Neste sentido, quero manifestar minha gratidão aos eleitores e eleitoras que votaram nos candidatos do meu partido”, destacou Iran.

“Em especial, quero manifestar o meu agradecimento ao povo de Aracaju que conduziu à Câmara Municipal a nossa companheira de partido e de lutas, a Professora Ângela Melo, com o mesmo 13900 com o qual disputei mandato de vereador da capital por três vezes e fui eleito nas três oportunidades; o mesmo número com o qual cheguei à Assembleia Legislativa na última eleição; e o mesmo 13900 com o qual a ex-deputada Ana Lúcia conquistou quatro mandatos nesta Casa”, lembrou o parlamentar, enfatizando que o PT voltará a ocupar a única vaga da legenda no Poder Legislativo da capital, conquistada em 2016 e deixada em aberto quando ele se elegeu deputado estadual.

Por George W. Silva

Foto assessoria