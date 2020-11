Laranjeiras: Juca prega unidade e define as prioridades nos cem dias de governo

17/11/20 - 11:36:59

Eleito com 6.551 votos, José de Araújo Leite Neto (JUCA-MDB), assumirá em 1º de janeiro de 2021 seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Laranjeiras. Ele já governou o município entre 2013 e 2016. Seu vice é o vereador Janio Dias (PSD).

“A felicidade que estou nesse momento se mistura à enorme responsabilidade que terei a partir do próximo ano. E sei que não será fácil. Mas quando o povo de Laranjeiras optou por Juca e Janio, escolheu por aqueles que têm experiência e preparo para enfrentar os desafios”, avaliou o prefeito eleito.

De acordo com Juca, o resultado das urnas mostrou que Laranjeiras quer romper com o estado de abandono da cidade. “Quer uma gestão que trabalhe, que enfrente os problemas e traga as soluções. E elas estão desenhadas em nosso Plano de Governo, e agora já estamos buscando meios para viabilizar os primeiros 100 dias de governo”, disse.

Juca pretende adotar medidas de impacto nesse período, com cinco eixos fundamentais: infraestrutura urbana; saúde; política social; combate ao desemprego; medidas educacionais para que os alunos voltem à sala de aula com total segurança durante a pandemia.

“Serei o prefeito de todos os laranjeirenses. Não estou aqui para dividir, mas para unir. Prometo um trabalho sério, transparente, responsável e, antes de tudo, humano e voltado para as pessoas. Agora, é arregaçar as mangas para vencer as dificuldades”, destacou Juca.

Essa semana, o prefeito eleito estará protocolando ofício na Prefeitura de Laranjeiras, com os nomes que comporão sua equipe de transição, com base na Resolução 338/2020 do Tribunal de Contas de Sergipe.

POR ASCOM/JUCA