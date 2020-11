Marcado para sábado, McDia Feliz beneficia Avosos

17/11/20 - 12:37:23

Acontece neste sábado, 21 de novembro, o McDia Feliz, quando a renda* gerada com a venda de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de todo Brasil é destinada para iniciativas voltadas à luta contra o câncer infantojuvenil, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, e para diversos projetos com foco na educação de crianças e adolescentes apoiados pelo Instituto Ayrton Senna. Uma das entidades beneficiadas pelo McDia Feliz é a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos), sediada em Aracaju.

Para participar e contribuir com essas duas importantes causas, basta pedir um Big Mac por qualquer canal de venda do McDonald’s, durante todo o sábado. Este ano, a rede orienta seus clientes a utilizarem preferencialmente os modelos com menor contato, como o Drive-Thru e Delivery, incluindo compras pelo app dos parceiros iFood, Rappi e Uber Eats.

Nesta edição, o McDia Feliz conta com Fernanda Gentil como embaixadora. A jornalista e apresentadora convocou todos a se engajarem na campanha, fazendo o Coraméqui. Confira aqui.

O McDia Feliz é consolidado como uma das maiores campanhas para angariação de fundos em prol de causas relacionadas a crianças e jovens no Brasil. Desde 1988, cerca de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

McProtegidos: Segurança para clientes e funcionários

Além de orientar seus clientes a utilizarem preferencialmente modelos com menor contato, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte do programa McProtegidos.

*exceto alguns impostos

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/9/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com.

