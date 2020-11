Quinze escolas estaduais são candidatas à rede da Unesco

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Dase/Seades), promoveu na tarde da última quinta-feira, 12, uma reunião virtual com as escolas candidatas à Rede PEA -UNESCO. O encontro teve como objetivos alinhar os projetos aos temas propostos pela Unesco e sanar algumas dúvidas sobre cada tema e sobre o preenchimento do relatório final.

A coordenadora do Seades, Danielle Virginie, reforçou na reunião a importância de as escolas da Rede Estadual de Ensino se envolverem na realização desses projetos. Além disso, a técnica do Seades/Dase, responsável pela divulgação do Programa, Bernadete Carneiro, fez uma introdução com todos os temas da Unesco e comentou sobre as pesquisas de cada escola candidata. Este ano o tema da PEA-UNESCO é sobre “Saúde Vegetal”, e os diretores das escolas candidatas relataram que, apesar das dificuldades, conseguiram realizar ações mesmo em época de pandemia.

A professora Viviany Cabral, do Colégio Felisbelo Freire, em Itaporanga D’Ajuda, disse em reunião o porquê de o colégio ter decidido se candidatar. ” Candidatamo-nos para Associação da Rede PEA/UNESCO por acreditar no trabalho desenvolvido por essa instituição mundialmente. Além da visibilidade que essa parceria nos trará, o encontro com outras escolas participantes abre um diálogo importante para troca de ideias e futuras parcerias. Com o apoio das coordenações estadual e regional nos sentimos amparados em nossos primeiros passos e estimulados a produzir mais projetos que envolvam os temas universais em busca de um mundo mais igualitário e que ampliem o conhecimento global dos nossos estudantes”.

Participaram do encontro 15 escolas estaduais de Sergipe que são candidatas à Rede PEA, com projetos ligados aos temas da Unesco. O próximo passo do processo será o envio do relatório final até o dia 31/12/2020. O prazo foi estendido devido ao fato de muitas escolas ainda estarem em organização dos seus trabalhos. É bom ressaltar que aquelas unidades que não possam relatar atividades, preencham o formulário online, descrevendo um pouco do que vivenciaram este ano e do que foi possível fazer em cada contexto. Os formulários estão disponíveis no site:

http://peaunesco.wixsite.com/website/relatorios-online

Esses relatórios serão enviados para a Coordenação Nacional e seguirão, posteriormente, para a Coordenação Internacional, que dará a certificação de associação às escolas com projetos aprovados.

Rede PEA-UNESCO

O Programa das Escolas Associadas é uma iniciativa da Unesco, criada em 1953 (a mais antiga Rede da Unesco), fundamentalmente dedicado às escolas, está presente em 183 países e tem 11.700 escolas associadas. Fazem parte do campo de ação da Unesco a cultura da paz, a sustentabilidade, o patrimônio cultural e histórico, a valorização da diversidade humana, tudo conduzindo para um conceito denominado cidadania planetária.

Relação das escolas Candidatas na Rede PEA-UNESCO:

1 – Centro de Excelência Maria das Graças Menezes Moura – Itabi – DRE 7

2 – Centro de Excelência Professor Hamilton Alves da Rocha – São Cristóvão – DRE 8

3 – Colégio Estadual Antônio Dr. Garcia Filho -Umbaúba – DRE 1

4 – Colégio E. Professora Clemência Alves Silva – Porto da Folha – DRE 7

5 – Centro de Excelência Atheneu Sergipense- Aracaju – DEA

6 – Centro de Excelência Santos Dumont- Aracaju – DEA

7 – Colégio Estadual Dom Juvêncio de Brito – Canindé de São Francisco – DRE 9

8- C. Excelência 28 de Janeiro – Monte Alegre de Sergipe – DRE 9

9- Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte-Aracaju – DEA

10 – Colégio Estadual Felisbelo Freire – Itaporanga D’ajuda- DRE 8

11 – Colégio Estadual Prof. Ofenísia S. Freire – Aracaju – DEA

12 – Colégio Estadual Leandro Maciel – Rosário do Catete – DRE 4

13 – Colégio Estadual Leandro Maciel – Aracaju-DEA

14- Colégio Estadual Leonor Teles de Menezes – Aracaju – DEA

15- Colégio Estadual Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento – Aracaju – DEA

