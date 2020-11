SENAR SERGIPE ABRE CADASTRO PARA TÉCNICOS DE CAMPO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

17/11/20 - 11:31:51

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe está com inscrições abertas para técnicos de campo em diversas áreas. O cadastro deve ser realizado até 20 de novembro.

O programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG tem por objetivo orientar os produtores sobre como gerenciar a sua propriedade e aumentar a produção. O técnico de campo atua realizando atendimento mensal aos produtores assistidos pelo Senar.

Podem participar do credenciamento profissionais com formação em Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Zootecnia e Agroindústria. Os técnicos de campo atuarão nas áreas de bovinocultura de leite, agroindústria de queijos e fruticultura.

O cadastro pode ser realizado no link disponível no site www.senarsergipe.org.br. Dúvidas e informações através do ateg@senarsergipe.org.br.

Foto: CNA Brasil

Por Adriana Freitas