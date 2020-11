Suspeito de matar uma jovem em povoado no município de Ilha das Flores se apresenta

17/11/20 - 16:53:48

O suspeito de matar uma jovem Maria Inês dos Santos Conceição, 20 anos, no Povoado Bolival, no município de Ilha das Flores, na última sexta-feira (13), se apresentou à polícia.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil, nesta terça (17).

O homem se apresentou à delegacia na presença de um advogado dia depois do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito não foi preso em flagrante por conta do tempo após o crime.

Ele foi ouvido e liberado, já que o período de flagrante já havia sido encerrado. A arma do crime também foi apreendida. Na ocasião, o corpo foi encontrado na casa da jovem pela sogra da vítima.

Relembre o caso

Maria Inês dos Santos da Conceição foi encontrada morta em sua casa no povoado Bolivar, no município de Ilha das Flores. A jovem foi morta a tiros e o suspeito do crime é o companheiro da vítima que não foi encontrado pelos policiais na residência do casal.