CVC apresenta programa de divulgação do destino Sergipe para ABIH-SE

18/11/20 - 14:19:15

Em reunião na tarde desta terça-feira, 17, foi tratado o termo de cooperação entre a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e a CVC, que é uma das maiores operadoras de viagens do mundo. Somados os convênios, mais a contrapartida da CVC, será investido R$1 milhão em promoção e divulgação do destino Sergipe. As ações serão realizadas nos meses de dezembro a abril do próximo ano.

O convênio visa colocar Sergipe nas prateleiras de ofertas da empresa em todo o Brasil, vendendo o destino Sergipe em ações promocionais que irão promover não apenas a hotelaria, com incremento de hóspedes, mas também todo o setor econômico movimentado pelo turismo.

Domininque Paladino, especialista em Negócios da CVC Corp, maior operadora de turismo da América Latina, apresentou o programa de promoções que a empresa colocará em suas prateleiras para ofertar Sergipe e Aracaju como destino turístico em todas as agências da rede.

Já a Prefeitura de Aracaju investirá em promoção e mídia compartilhada com a operadora, e isso, de acordo com o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, irá “impulsionar as vendas para o nosso destino Aracaju, principalmente na alta estação que se aproxima, uma vez que Turismo é feito com divulgação”, frisou.

Antônio Carlos ressalta ainda que não apenas Aracaju, mas todo o Estado tem uma rede hoteleira preparada para receber os turistas de forma acolhedora, seguindo todos os protocolos internacionais de saúde e com o selo HOTEL SEGURO, que garante a segurança sanitária das instalações.

POR ASCOM/ABIH-SE