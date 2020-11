Edvaldo e Danielle frente a frente

18/11/20 - 09:19:16

Por Adiberto de Souza

A TV Atalaia vai promover, sábado próximo, o primeiro debate ao vivo da campanha eleitoral de Aracaju. Durante duas horas, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e a delegada Danielle Garcia (Cidadania) ficarão frente a frente, discutindo os problemas de Aracaju e as melhores soluções para resolvê-los. O confronto entre os dois prefeituráveis será uma grande oportunidade para o eleitor tirar dúvidas, analisar as propostas e escolher aquele que lhe pareça mais preparado para administrar a capital. Diferente do horário eleitoral, produzido para apresentar o candidato ou candidata como mais competente, o debate ao vivo permite ao cidadão observar as reações dos contendores, suas surpresa, insegurança, firmeza, serenidade e domínio da situação. Os confrontos de ideias entre adversários desempenham um papel fundamental para a cidadania. Tanto Edvaldo quanto Danielle já confirmaram presença na TV Atalaia, o que não poderia ser diferente, pois quem possui propostas concretas não foge de debate, deixando a cadeira vazia. Vamos torcer que ambos aproveitem este espaço para esclarecer o eleitorado sobre os seus projetos e que evitem descambar para a baixaria, comportamento reprovável pela maioria da população. Aguardemos, portanto!

Habemus procurador

O promotor Manoel Cabral Machado Neto é o novo procurador-geral de Justiça. Eleito o mais votado da lista tríplice, ele foi escolhido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para substituir Eduardo D’Ávila Fontes pelos próximos dois anos. O anúncio foi feito ontem, após Chagas se reunir com Cabral Machado, Etélio de Carvalho Prado Junior e Nilzir Soares Vieira Junior, os três mais votados na eleição do MPE. O novo procurador-geral tem cinco dias para assumir o comando do Ministério Público de Sergipe. Boa sorte!

Conversa mole

Cobrada pelo governo de Sergipe sobre a não realização de benfeitorias no Aeroporto de Aracaju, a empresa espanhola Aena prometeu fazer, ainda este ano, uma “meia sola” no nosso campinho de pouso. Também garantiu apresentar um projeto de reformas do terminal aéreo da capital em 2021. A explicação da concessionária para o atraso das obras foi que a pandemia impediu a contratação de empresas para tal. Como dizem lá em Carira: “Me engana que eu gosto”. Após se reunir com diretores da Aena, o secretário estadual de Turismo, jornalista Sales Neto, disse não acreditar que a estatal espanhola está enrolando os sergipanos. Então, tá!

Quilombolas eleitas

Duas mulheres quilombolas foram eleitas vereadoras em Sergipe: Marizete da Mussuca (DEM), em Laranjeiras, e Rozimar Quilombola (PSC), em Amparo do São Francisco. Nas eleições deste ano, 15 representantes de 10 dos 29 quilombos de Sergipe se candidataram a vereadoras. Este fato foi comemorado por padre Isaias Nascimento, ex-pároco do quilombo Brejão dos Negros e um dos lutadores para que aquela comunidade resgatasse sua autoestima: “É motivo de alegria em saber da presença quilombola na política partidária, tendo em foco o bem comum da comunidade a qual pertence”, disse o religioso. Legal!

Água de beber

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está comemorando a liberação de R$ 3,7 milhões para custear a Operação Carro-Pipa no semiárido de Sergipe e da Bahia. A grana só foi liberada pelo governo Bolsonaro após solicitação feita pelo cidadanista ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Com a liberação do dinheiro, os caminhões-pipa voltarão a abastecer os municípios sergipanos de Canindé, Carira, Frei Paulo, Gararu, Monte Alegre, Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto. Nada como ter um senador bolsonarista para ajudar a matar a sede do povo. Vixe!

Republicanos elogiados

Visto no início da campanha como o “patinho feio” pelos aliados do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o Republicanos foi festejado, ontem, com todas as pompas pelo pedetista. Último a definir apoio a Nogueira, o partido dos pastores Heleno Silva e Jony Marcos elegeu dois vereadores em Aracaju e, segundo Edvaldo, teve importante participação para a sua liderança no 1º turno. Revigorados, os republicanos prometeram continuar na luta para garantir a reeleição do prefeito. Marminino!

Dia de decisão

Os partidos Patriota e o Democracia Cristã devem decidir hoje qual candidato apoiarão no 2º turno das eleições de Aracaju. O primeiro reelegeu a vereadora Emília Corrêa que, no início da campanha, pensou em disputar a Prefeitura da capital. Já o DC teve como prefeiturável o delegado Paulo Márcio, que brigou com a direção da legenda e terminou a campanha em voo solo. Ontem, o policial anunciou apoio à colega de profissão Danielle Garcia (Cidadania). Então, tá!

Zé Encrenca

O presidente estadual do PSDB, ex-senador Eduardo Amorim, ficou indignado ao saber que o empresário “Galeguinho da Roupa”, um Zé Encrenca de marca maior, desmanchou a tiros uma manifestação política em Itabaiana. O fato ocorreu durante uma carreata organizada pela campanha do prefeito eleito Adailton Souza (PL). Segundo o ex-senador, os itabaianenses estão indignados “com mais uma atitude criminosa de Galeguinho da Roupa, que confia demais na cegueira dos órgãos de Justiça do nosso estado. Até quando essa impunidade vai continuar?”, indaga o líder tucano. Crendeuspai!

Boca de siri

Após o resultado das eleições em Aracaju, apenas o candidato a prefeito Márcio Macêdo (PT) e a vice-governadora Eliane Aquino (PT) foram às redes sociais falar sobre a retumbante derrotada petista na capital. O presidente do partido em Sergipe, deputado federal João Daniel, ainda não deu sequer um pio sobre o assunto, enquanto o senador Rogério Carvalho tem preferido falar sobre as vitórias do PCdoB e do PSOL em Porto Alegre e São Paulo. Será que o PT vai dar uma de PSDB e ficar em cima do muro, agora no 2º turno de Aracaju? Home vôte!

Mulheres negras

Histórias e vivências das mulheres negras na academia e na educação estão sendo discutidas em lives que acontecem até amanhã. Às 18h desta quarta-feira, a live é com Ângela Damasceno, doutora em sociologia, coordenadora social do programa IFBA “Saneando a Bahia” e há 20 anos atuando com consultorias. Amanhã, no mesmo horário, o debate virtual será com Eliete Paraguassu, mulher das águas, marisqueira e quilombola. As lives acontecerão na página do Instagram: https://www.instagram.com/menesesconsultoria/ . Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 26 de janeiro de 1910.