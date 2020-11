EM SERGIPE, 86.273 TESTARAM POSITIVO PARA A COVID19 E 2.263 MORRERAM

18/11/20 - 05:36:43

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 17, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 127 casos e quatro novos óbitos. Em Sergipe, 86.273 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.263 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 78.604 pacientes foram curados. Uma morte, inicialmente atribuída a Nossa Senhora do Socorro, teve endereço alterado para o município de Pedro Alexandre (BA).

Todas as vítimas são do sexo masculino: de 90 anos, com hipertensão e de 66 anos, com hipertensão, diabetes e neoplasia, ambos moradores de Aracaju; de 68 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes; e de 75 anos, residente de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades.

Foram realizados 200.945 exames e 114.672 foram negativados. Estão internados 134 pacientes, sendo 64 em leitos de UTI (48 na rede pública, sendo 48 adultas e 0 pediátricas; e 16 na rede privada, sendo 16 adultas e 0 pediátricas) e 70 em leitos clínicos (55 na rede pública e 15 na rede privada). São investigados mais dois óbitos. Ainda aguardam resultado 305 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.