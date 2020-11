FÁBIO HENRIQUE ALERTA QUE SOCORRO PODE PERDER R$ 10 MILHÕES EM EMENDAS

18/11/20 - 13:49:27

Na manhã dessa quarta (18), o deputado Federal Fábio Henrique (PDT) alertou que o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP), precisa resolver as questões burocratas para que o município não perca os R$ 10 milhões em pavimentação. Fábio Henrique destinou emendas para calçamento de ruas em Nossa Senhora do Socorro, pela Codevasf.

“A Prefeitura fez uma série de exigências à Codevasf. Não quero discutir as exigências, a eleição passou, estou com o coração muito tranquilo. Mas quero fazer um apelo ao prefeito: precisamos sentar com urgência, unir a equipe técnica do nosso gabinete com a equipe técnica da Prefeitura, para resolver essa questão”, declarou Fábio Henrique no vídeo publicado em suas redes sociais. O deputado enfatizou que “a eleição já passou, agora temos de pensar juntos por melhorias para nossa cidade”.

Fábio Henrique explicou que os demais projetos podem ser feitos pela própria Prefeitura como contrapartida. “O que nós não podemos é perder os R$ 10 milhões para pavimentação de ruas. São comunidades que precisam muito, como o Guajará, o Santa Cecília, o Conjunto Jardim, o Parque dos Faróis, o Rosa de Maio, a Piabeta, entre outras comunidades”. Fábio Henrique agradeceu às famílias socorrenses pela expressiva votação, foram quase 24 mil votos e disse “renovo o meu carinho e o meu amor por minha cidade. Sempre estarei disposto a ajudar o nosso município”.

