FAKE NEWS: GOVERNO ALERTA PARA VÍDEO ANTIGO SOBRE A PANDEMIA EM SERGIPE

18/11/20 - 12:27:38

O governo do estado emitiu uma nota desta quarta-feira (18), dizendo que para criar um clima de insegurança e medo na população, verdadeiros criminosos virtuais estão repassando um vídeo antigo do governador Belivaldo Chagas como se fosse atual e insinuando que o comércio seria fechado novamente após as eleições.

Segundo a nota, o vídeo foi gravado e publicado originalmente no dia 2 de abril, quando a pandemia ocasionou as duas primeiras mortes em Sergipe e o governador anunciava medidas mais rígidas para o controle da doença, seguindo uma recomendação do Ministério Público Estadual.

A situação da Covid-19 em Sergipe segue sob controle, com o estado aparecendo nacionalmente nos últimos 10 dias como um dos destaques na queda do número de óbitos e com baixa ocupação nos leitos.

Não há qualquer movimentação no sentido de novo fechamento de setores e o momento permite inclusive que as aulas presenciais pudessem ser retomadas, para parte dos estudantes da rede pública e particular de ensino.