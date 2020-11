GOVERNADOR CONVIDA O PREFEITO ELEITO DE PROPRIÁ Dr. VALBERTO PARA ENCONTRO

18/11/20 - 05:48:11

O Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas convidou o prefeito eleito de Propriá Dr Valberto para um encontro. Na oportunidade o governador o parabenizou, disse que estava muito feliz com essa vitória e aproveitou para reafirmar seu apoio ao ex-secretário de saúde e agora prefeito do município de Propriá, Dr Valberto.

“Estou muito feliz com sua vitória nas urnas, pois sei que quem ganha é o povo de Propriá. Você foi um ótimo secretário de saúde. Dedicado e compromissado com o que faz, e não tenho dúvidas que será um excelente prefeito. Coloco o governo a disposição para ajudar a cidade de Propriá”, enfatizou o governador.

O prefeito eleito de Propriá Dr Valberto, agradeceu o convite e o apoio reafirmando que essa parceria será fundamental para o crescimento da cidade.

“Estou muito feliz por essa vitória que não é só minha, é uma conquista dos propriaenses a quem agradeço de coração pelo voto de confiança que pretendo honrar com muito trabalho. Agradeço ao governador Belivaldo Chagas, a ajuda do Governo do Estado de Sergipe que será fundamental para a reconstrução de Propriá”, ressaltou Dr Valberto.

Fonte e foto assessoria