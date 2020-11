Juca e Janio conseguem garantia da UNIGEL na contratação de laranjeirenses

18/11/20 - 14:27:51

Mesmo antes da posse, o prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca-MDB) e Janio Dias, vereador e vice-prefeito eleito, já estão iniciando os primeiros trabalhos voltados à população laranjeirense. Na manhã desta quarta-feira, 18, eles se reuniram com o presidente da Unigel, Roberto Noronha, e outros integrantes da equipe diretiva da fábrica de fertilizantes (antiga Fafen). A visita de cortesia tem o intuito de criar mais oportunidade de emprego para os laranjeirenses, já que no início de 2021, a empresa iniciará as atividades no município.

Juca e Janio saíram bastante satisfeitos do encontro, tendo em vista que os dirigentes da fábrica foram muito cordiais e se dispuseram a firmar uma parceria com a Prefeitura de Laranjeiras e assim garantir que 80% dos empregos não especializados que venham a ser criados sejam para os laranjeirenses. Os novos gestores ressaltaram as propostas previstas no plano de governo de promover cursos de qualificação profissional e implantar uma escola profissionalizante no município, com cursos voltados às indústrias da região.

“O propósito da Unigel é sempre gerar emprego para a comunidade local, riqueza e impostos para os municípios onde instalamos as nossas unidades. Somos agentes de desenvolvimento social e econômico e trabalhamos sempre com ações de responsabilidade social e sustentabilidade. Em Laranjeiras não será diferente”, disse o Presidente/CEO da Unigel, Roberto Noronha.

Juca destacou que a geração de emprego e renda é uma das prioridades do seu governo. “Na nossa gestão, a partir de 2021, daremos prioridade ao povo e à reconstrução de Laranjeiras. Por este motivo, na manhã de hoje já demos início aos trabalhos, com essa reunião de suma importância para gerar oportunidades aos jovens e adultos. Estamos firmando parceria com as empresas instaladas no município, assim como, vamos criar uma escola profissionalizante, que vai oferecer diversos cursos de qualificação”, afirmou Juca.

“Já estamos arregaçando as mangas e procurando criar as oportunidades de emprego e renda para os laranjeirenses. Vamos realizar outras visitas de cortesia aos responsáveis pelas empresas instaladas em Laranjeiras e tentar garantir que a mão de obra local seja melhor aproveitada”, frisou Janio Dias

Conversa com os trabalhadores

Após a reunião com os dirigentes da Unigel, Juca e Janio conversaram com os trabalhadores na parte externa da empresa e expuseram a parceria, a cordialidade e o compromisso da Unigel com os laranjeirenses. “Peço a todos vocês que fiquem tranquilos. Os dirigentes da Unigel nos receberam muito bem e estão dispostos a trabalhar em conjunto conosco, ou seja, só temos a ganhar. A reunião foi bastante proveitosa e ficou garantido que 80% dos trabalhadores não especializados serão de Laranjeiras”, reafirmou Juca.

Janio reiterou o discurso de Juca e garantiu a todos os trabalhadores que já está buscando os meios para criar as oportunidades. “O nosso trabalho está apenas começando. Eu e Juca vamos trabalhar para garantir o melhor para cada um de vocês e suas famílias”, enfatizou.

TEXTO E FOTOS: ASCOM-JUCA