Mel Fronckowiak corta cabelos do sogro e Rodrigo Santoro se derrete: “Amor”. Seguidores ainda comentaram que o ator é a cara do pai: “Agora já sei como você vai ficar velhinho”

18/11/20 - 18:12:29

Mel Fronckowiak mostrou toda sua habilidade com as tesouras ao cortar os cabelos do sogro, Francesco Santoro. O momento foi registrado e postado no Instagram nesta quarta-feira (18) pelo marido da atriz, o ator Rodrigo Santoro.