“Nós representamos a mudança que os aracajuanos tanto esperam”, afirma Danielle

18/11/20 - 15:44:06

Gratidão. Este foi sentimento externado pela candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), na primeira carreata do segundo turno das eleições municipais na capital. Acompanhada do seu vice, Valadares Filho (PSB), e dos vereadores eleitos pelo Cidadania, Sheyla Galba e Ricardo Marques, ela percorreu, nesta terça-feira, 17, as ruas do Santos Dumont e Bugio, pedindo que a população mantenha o desejo de mudança externado no primeiro turno.

“Agradeço a cada aracajuano que depositou sua confiança em nosso projeto, possibilitando que a gente estivesse no segundo turno. Se olharmos os votos que os candidatos de oposição tiveram, fica claro que a maioria quer mudar a administração da cidade. Nós representamos a mudança que a população tanto espera”, afirmou a candidata.

Danielle reforçou os compromissos firmados ao longo da campanha com os aracajuanos. “Entre eles o de promover uma gestão com intensa participação popular e diálogo permanente. Serão implantadas as subprefeituras, além de canais diretos de interação com a administração municipal. Criaremos também um sistema de avaliação dos serviços prestados pela prefeitura”, detalhou.

Ascom/Danielle Garcia