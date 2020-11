RODRIGO É INDICADO PARA 1º SECRETÁRIO GERAL DA EXECUTIVA NACIONAL DO PTB

18/11/20 - 15:27:40

Em convenção realizada nesta quarta-feira (18) o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) foi confirmado como membro da Executiva Nacional do seu partido, ocupando uma das 33 vagas nacionais.

Rodrigo Valadares disse que ocupa a vaga de 1º Secretário Geral do Partido, uma das 10 mais importantes. Admite que a indicação é um “reflexo do fortalecimento do nosso nome e do crescimento nosso capital eleitoral”.

O deputado Rodrigo Valadares foi candidato a prefeito de Aracaju, nas eleições do dia 15, e ficou em terceiro lugar, com uma votação considerada expressiva para um político de Sergipe ainda jovem e que tentou pela primeira vez um mandato executivo.