TRIBUNAL DE CONTAS LANÇA PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGOS

18/11/20 - 06:05:32

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) publicou nesta terça-feira, 17, o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2020, que visa a contratação temporária de três profissionais para exercer a função de Psicólogo (a).

Os profissionais interessados deverão se inscrever a partir das 9h do próximo dia 19/11, até às 17h do dia 20/11, pelo portal do TCE/SE (www.tce.se.gov.br), onde constarão a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação.

A seleção é prevista em caso de excepcional interesse público e visa mitigar efeitos decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus, fortalecendo, assim, os mecanismos assistenciais.

Para definição dos aprovados, haverá avaliação dos títulos apresentados pelo candidato, segundo os critérios estabelecidos no Quadro de Títulos, sendo a contagem cumulativa e a classificação mediante ordem decrescente dos pontos somados.

Caberá à Coordenadoria Médica-Odontológica e Psicossocial do TCE a análise dos requisitos técnicos e administrativos exigidos.

Fonte: TCE