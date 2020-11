Um debate e perspectivas otimistas

O grupo que apoia a delegada Danielle Garcia (Cidadania) comemorou ontem a ideia da TV-Atalaia, de promover o debate político com os dois candidatos a prefeito em segundo turno. Será ela e Edvaldo Nogueira (PDT), que tenta a reeleição. Alguns eleitores também “soltaram foguetório”. Com quatro blocos em temas livres – onde um pergunta ao outro o que quiser e bem entender – os ‘daniellistas’ imaginam que sairão vitoriosos e podem reverter a situação já nesse primeiro confronto.

A maioria deles acha que o prefeito Edvaldo Nogueira não se expõe bem nos debates e até admtem que a delegada Danielle Garcia não fará perguntas políticas e partirá para “um interrogatório”. Tratará sobre a licitação do lixo, a revogação do aumento do IPTU e da questão do Hospital de Campanha. Pensam que com isso o prefeito ficará sem boa resposta e terminará encurralado diante desses fatos, que foram levantados durante toda a campanha, mas não conseguiram impedir uma queda na base eleitoral do prefeito.

Mas, o pessoal que dá apoio a Edvaldo Nogueira admite que será através já desse primeiro debate que a diferença foi posta no primeiro turno pode aumentar. Edvaldo estaria preparado para essas respostas, assim como o fez em alguns momentos, quando foi entrevistado. Ao invés de transformar esse confronto em “inquérito”, ele pretende trazer o debate para o campo político-administrativo, onde Danielle ainda é primária. Quer discutir projetos e obras, mas não fugirá das perguntas que tenham objetivo de colocá-lo na parede.

Danielle vai fundo naquilo que vinha falando durante seus programas de televisão e pretende revelar a sua decantada dedicação no trabalho que realizou como policial, no combate à corrupção. Edvaldo Nogueira, que não sofreu algum revés em razão disso, quer ouvir projetos e programas, que são atribuições de quem tenta ganhar a Prefeitura. Mas também pode não se calar em razão de deslizes investigativos que tenham sido cometidos e que, por causa deles, algumas autoridades passaram imunes a qualquer processo. É o tipo do velho ditado: “o que dá em Chico, também serve para Francisco”.

De qualquer forma tudo é especulação. Certamente, de um lado e de outro, haverá respostas que mereçam replicas e cheguem à tréplicas. No final, como acredita algumas lideranças políticas, quem votou em Edvaldo e Danielle continuarão com os dois e no debate a possibilidade é de conquistar aqueles que votaram em branco ou que preferiram os demais nomes que disputavam o primeiro turno. Poderá ou não ter grande influência no resultado, mas só se acontecer um fato que supere expectativas de todos os lados e surpreenda o eleitorado e o transforme em vítima.

O debate de sábado, dia 21, acontecerá sete dias antes do pleito, o que continua um tempo muito curto para ultrapassagens extremas. Isso poderá ser avaliado por uma nova pesquisa do Ibope, que deve ocorrer no período e revela retratos do momento.

PT anuncia apoio

O PT anuncia, oficialmente amanhã, apoio total à candidatura de Edvaldo Nogueira (PDT) na disputa pelo segundo turno.

*** Márcio Macedo é que fará o anuncio, ao lado do presidente municipal, Cássio Murilo, e do presidente estadual, deputado federal João Daniel.

*** Há ainda possibilidade do Pros e da Rede também se manter juntos ao PT nesta decisão em favor do prefeito.

Não discute projeto

O presidente regional do PT, João Daniel, disse que está sendo construído oficialmente esse apoio e acrescentou que “não há nenhuma condição de discutir e apoiar o projeto da delegada Danielle Garcia”.

*** – Está na hora de todos trabalharem pela reeleição de Edvaldo, convoca João Daniel.

Politicagem barata

O secretário geral de Governo, José Carlos Felizola denuncia que “desesperados, setores retrógrados da política estão espalhando um vídeo do governador Belivaldo Chagas falando sobre fechamento do comércio”.

*** – Esse depoimento foi do início da pandemia. Nesse momento não há discussão sobre fechamento do comércio em Sergipe. Politicagem barata!

Grupos radicalizam

Os grupos estão se mobilizando para o segundo turno e apertam o pé no acelerador. Sente-se que a maioria que discute o novo pleito tem queda por Danielle Garcia.

*** Um deles chega a imaginar que todos os votos dos candidatos que estavam na disputa em primeiro turno, vão migrar para a delegada.

*** Será uma nova eleição e quem está atuando na campanha vai puxar “brasa para sua sardinha”.

Segundo turno curto

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admite que com um “segundo turno curto, de apenas duas semanas, é pouco tempo pra mudar estratégias”.

*** – Acho que o aracajuano deixou claro que aprova a gestão de Edvaldo, com quase 46% dos votos, disse.

*** E conclui: “Agora, é buscar o pouco que faltou. Temos um bom gestor, aprovado pela sociedade e com projetos e propostas que agradam o aracajuano”.

PSD mostra força

Para Fábio Mitidieri, as “eleições finalizadas, o PSD mostrou sua força e elegeu 20 prefeitos, 21 vice-prefeitos e 183 vereadores. Números que nos colocam como o maior partido de Sergipe”.

*** – A partir de agora é continuar trabalhando pra ajudar esses gestores nos seus municípios e chegarmos em 2022 em condições de disputarmos e vencermos o Governo novamente.

*** Mitidieri admite, entretanto, que “dois anos é muito tempo e precisamos focar na gestão primeiro.”

André em Brasília

André Moura (PSC) não teve tempo de comemorar a vitória de seus aliados. Ontem ele já estava no Rio de Janeiro e hoje viaja com o governador daquele Estado a Brasília para audiências.

*** André é o secretário da Representação do Rio em Brasília e fica lá até amanhã, quando retorna ao Estado para cumprimentar amigos e aliados que foram eleitos.

Yandra candidata

No domingo à noite André Moura teria antecipado que sua filha Yandra seria candidata do PSC a deputada federal. Mas não revelou o que ele disputaria.

*** Seus aliados também não sabem e inclusive acham cedo para qualquer avaliação, porque uma candidatura de André deve ser majoritária, mas isso depende de uma série de coisas em termos de composições.

Ainda não fala nisso

Um fato interessante: a candidatura majoritária de André não é uma sangria desatada, porque ele ocupa espaços políticos importantes, embora seja em outros Estados.

*** André não trata sobre isso, acha que não é o momento, exatamente em razão dessa sua atuação em setores que podem até superar uma disputa eleitoral em 2022.

Esteve com Georlize

A candidata do Cidadania à Prefeitura de Aracaju, Danielle Garcia, teve uma conversa ontem, no final da tarde, com a sua colega Georlize Teles (DEM) e pediu apoio do partido.

*** Ainda não foi definido, mas a tendência do DEM é ficar com o Cidadania em Aracaju.

Saiu desgastado

O ex-vereador Vovô Monteiro (Pode) disse ontem que “mesmo com uma campanha ultra-milionária – foram gastos R$ 2 milhões – o deputado Rodrigo Valadares sequer conseguiu eleger um único vereador em Aracaju”.

*** Segundo Vovô, “o deputado saiu muito menor do que entrou e agora está ameaçado de perder os partidos”.

Fábio não esmorece

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) não esmorece. Apesar de perder as eleições em Socorro, se sente um vitorioso porque a máquina da Prefeitura e toda uma estrutura política que se formou em favor do padre Inaldo (PP).

*** Admite que foi uma eleição desigual, inclusive porque todos os demais candidatos se colocavam contra ele: “Mas estou bem e vamos continuar a luta”, disse.

Sobre saída do PDT

Fábio Henrique disse que a chance dele perder o PDT “é zero”, porque além de se manter deputado federal tem um bom relacionamento com o presidente nacional, Carlos Lupi.

*** Fábio conversou na segunda-feira e ontem com Carlos Lupi e está tudo bem em relação ao comando do PDT em Sergipe.

Já está nas ruas

O deputado Fábio Henrique disse que já iniciou o trabalho para o segundo turno e pede votos para Edvaldo Nogueira em Socorro e em Aracaju.

*** Acha que Edvaldo ganha as eleições, pelo trabalho que realiza na Capital.

A luta de Emília

A vereadora Emília Correa (Patriota), a segunda com o maior número de votos em Aracaju, contraiu o Covid-19, com sintomas leves, durante a campanha. E isso era o que ela mais temia.

*** Ficou bem e teve tempo de concluir seu trabalho com absoluto sucesso, apesar do Covid.

*** No início Emília tinha receio de se contaminar e depois teve que se recolher para não contaminar seus eleitores. Uma luta.

Decisão à tarde

O presidente regional do Patriota, Uezer Márquez, reúne o partido hoje à tarde para ouvir a todos os integrante qual será a posição do partido neste segundo turno.

*** O Patriota só vai se decidir depois de ouvir todos os seus membros.

Uma boa conversa

Blog do Noblat – Investigação sugere elo entre grupo que tentou derrubar site do TSE e bolsonaristas.

Tudo a ver – O presidente Bolsonaro defende que a contagem dos votos seja manual, deixou isso bem claro, e exatamente no domingo o TSE sofre pane na apuração.

Gilmar Mendes – As Eleições 2020 reforçam a importância da nossa Justiça Eleitoral e a confiabilidade de nosso sistema de votação.

Fica ao lado – O Republicanos esteve com o prefeito Edvaldo Nogueira para anunciar que se mantem ao seu lado na disputa em segundo turno.

Novos programas – As duas equipes de produção começam a trabalhar intensamente os novos programas de televisão para a disputa em segundo turno.

Perfil político – As eleições deste anos mudaram, quase de forma radical, o perfil político em Aracaju. Outras lideranças começam a surgir.

Eliane agradece – A vice-governadora Eliane Aquino (PT) agradeceu os votos que o partido adquiriu no primeiro turno.

Capitão Samuel – Judiciário manda e desmanda no país sem ter um único voto popular. Qual regime de governo do Brasil ?

Mendonça Prado – A pandemia não acabou e, por essa razão, devemos ter cuidado para evitar novas infecções. As estatísticas revelam um nova onda no país. É preciso cuidado.