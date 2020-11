Abastecimento de água será suspenso no Semiárido sergipano

19/11/20 - 07:24:18

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) emitiu uma nota informando que o abastecimento de água será suspenso das 5h às 20h dessa quinta-feira (19) nas regiões de, pelo menos, quatro municípios.

A Deso informa ainda que a suspensão faz parte de mais uma etapa da substituição de tubulações da adutora Semiárido.

Os locais afetados são: Poço Redondo, Monte Alegre, zona rural de Porto da Folha, povoados Lagoa do Rancho e Lagoa Redonda, em Nossa Senhora da Glória, azona rural abastecida pelo Sistema São Clemente, São José, Algodoeiro, Mandacaru, Aningas, Gaspar, Pau do Caixão, Lagoa Bonita, Assentamento Nossa Senhora da Boa Hora, Alecrim, Lagoa do Carneiro, Campo Dnoc e Santa Rita.