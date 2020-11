Assembleia Legislativa de Sergipe apoia campanha natalina do Setransp

19/11/20 - 14:43:41

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), mobiliza os servidores da Casa para que realizem doações de materiais escolares, produtos de higiene, brinquedos, roupas e sapatos para serem entregues a instituições beneficentes, além de doarem sangue entre os dias 29 de novembro a 02 de dezembro, na Orla de Atalaia.

A iniciativa faz parte de uma ação solidária realizada pelo Setransp que, além das doações, realiza durante os meses de novembro e dezembro, mais uma edição do Natal com Mobilidade, que tem a finalidade de compartilhar o sentimento de esperança neste período de pandemia ocasionada pelo COVID-19, e suprir a necessidade de reserva de sangue para atender hospitais e clínicas locais.

Segundo informações do Setransp, o tema deste ano é “Transporte Amor” e o projeto acontecerá de forma diferenciada, mas seguindo as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), levando as luzes do Natal pelas ruas da capital sergipana.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Setransp